'최서원 태블릿PC 조작설' 변희재가 청구한 재판소원 각하

▲ 변희재

미디어워치 대표 변희재(52) 씨가 최서원(개명 전 최순실) 씨의 태블릿PC 및 관련 보도가 조작됐다는 허위 사실을 유포한 혐의로 징역형 판결을 받은 데 불복해 재판소원을 냈으나 각하됐습니다.오늘(23일) 법조계에 따르면 헌재 지정재판부는 변 씨가 낸 재판소원 청구를 지난 21일 '청구 사유에 해당하지 않는다'는 이유로 사전심사에서 각하했습니다.변 씨는 '손석희의 저주' 책자와 미디어워치 기사 등을 통해 "JTBC가 김한수 전 청와대 행정관과 공모해 태블릿PC를 입수한 뒤 파일을 조작하고 최순실 씨가 사용한 것처럼 보도했다"는 허위 사실을 퍼뜨린 혐의 등으로 2018년 6월 기소됐습니다.재판에 넘겨진 지 약 8년 만인 지난달 12일 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 변 씨에게 징역 2년의 실형을 선고한 원심 판결을 확정했습니다.변 씨 측은 지난 10일 "법원이 합리적 이유 없이 증거조사 신청을 기각해 공정한 재판을 받을 권리가 침해됐다"며 재판소원을 냈으나 사전심사도 통과하지 못했습니다.지난달 12일 재판소원 제도 시행 이후 이달 21일까지 5차례 지정재판부 사전심사에서 청구 사건 약 350건이 각하됐으며, 현재까지 전원재판부에 회부된 사건은 없습니다.(사진=연합뉴스)