장동혁 "싸울 상대 제대로 식별하라…해당 행위엔 강력 조치"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거를 41일 앞두고 "지금부터 발생하는 해당 행위에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다"고 말했습니다.장 대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다"고 목소릴 높였습니다.장 대표는 "기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다"며 "이제 싸울 상대를 제대로 식별하고 제대로 싸워야 할 때"라고 말했습니다.장 대표의 발언은 어제 강원도 양양을 현장 방문한 자리에서 김진태 강원지사가 '결자해지'를 언급하며 자신의 거취를 압박한 이후에 나온 것입니다.국민의힘 최보윤 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 김 지사의 전날 발언도 '해당 행위'가 될 수 있느냐는 취지의 질문에 "여태껏 지도부를 비판한 데 대해 해당 행위라고 한 적이 없다"며 김 지사와는 무관하다고 밝혔습니다.한편, 장 대표는 "국민의힘은 어제 6·3 지방선거를 앞두고 선거대책위원회 체제로 전환하기 위해 시도당별로 선대위를 구 성하도록 조치했다"면서 시도당 선대위 구성 방침을 밝혔습니다.장 대표는 "광역단체장 후보가 결정된 지역은 시도당과 광역단체장 후보자가 협의해 선대위를 구성하도록 했다. 이런 조치는 지방선거가 있을 때마다 매번 있어 왔던 조치"라고 강조한 뒤 "공천 마무리 상황을 지켜보면서 중앙 선대위도 구성하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)