이란 박살냈다고?…"트럼프 주장과 달리 이란 전력 상당 부분 건재"

▲ 2026년 4월 22일 이란 국영방송이 배포한 이란 군인들의 호르무즈 해협 통과 컨테이너선 나포 장면 캡처 화면

이란의 군사 역량을 이미 궤멸했다는 트럼프 미국 대통령의 주장과 달리, 미국 정부 관계자들은 이란이 상당한 수준의 전력을 유지 중인 것으로 파악하고 있다고 미국 CBS 뉴스가 보도했습니다.이달 8일 휴전이 시작될 당시 이란의 탄도 미사일 재고와 관련 발사 시스템의 약 절반이 무사한 상태였다는 게 관련 정보에 정통한 미국 정부 관계자 3명의 설명이라고 CBS 뉴스는 전했습니다.정부 관계자들은 또 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 해군 부문 전력 중 약 60%가 유지되고 있으며, 여기에는 고속 공격정도 포함돼 있다고 설명했습니다.트럼프 대통령이 평화 협상을 위해 일방적인 휴전 연장을 발표한 직후인 22일(현지시간) 호르무즈 해협에서는 이란 IRGC 해군 선박들이 상선들에 발포한 후 이 상선들을 나포하기도 했습니다.이란의 공군력 역시 상당한 타격을 받긴 했으나 전체 전력의 약 3분의 2는 여전히 작전할 수 있는 상태로 분석됐습니다.이는 미군과 이스라엘군의 공격으로 이란의 군사 역량이 사실상 파괴됐다는 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 국방부 장관의 주장과는 배치됩니다.트럼프 대통령은 21일 "우리는 그들(이란)의 해군을 제거했고, 우리는 그들의 공군을 제거했고, 우리는 그들의 지도자들을 제거했다"고 말했습니다.앞서 헤그세스 장관은 8일 브리핑에서 "장대한 분노 작전은 이란군을 궤멸시키고 향후 수년간 전투 불능 상태로 만든 역사적 승리"라고 자평한 바 있습니다.그러나 미군의 공격이 주로 이란의 정규 해군에 집중됐고, 비대칭 전력을 담당하는 혁명수비대 해군의 소형 함정들은 피해를 면해 호르무즈 해협의 항행을 계속 위협하고 있다는 게 미국 정보 당국자들의 분석입니다.국방부 국방정보국(DIA) 국장인 제임스 애덤스 해병대 중장은 연방하원 군사위원회 정보·특수작전 소위원회에 보낸 서면 답변서에서 "이란은 전력 저하에도 불구하고 여전히 역내 미군과 파트너 국가를 위협할 수 있는 수천 발의 미사일과 편도 공격 UAV(자폭 드론)를 보유하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=이란 국영방송 IRIB 제공, 연합뉴스)