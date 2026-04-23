트럼프 휴전 연장 직전 6천억 유가 베팅…벌써 4번째 수상한 거래

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 대이란 휴전 연장을 전격 발표하기 직전 투자 시장에서 원유 가격 하락에 또다시 대규모 베팅이 몰린 것으로 드러났습니다.22일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령이 21일 휴전 연장을 발표하기 불과 15분 전 트레이더들은 브렌트유 선물 4천260계약을 매도했습니다.당시 브렌트 선물 가격 기준으로 4억 3천만 달러(6천300억 원)어치에 해당하며, 유가 하락을 노린 대규모 방향성 베팅이었습니다.로이터 통신은 이번 베팅이 정산가(종가) 이후 거래량이 극히 적은 시간대에 이뤄졌다는 점에 주목하며 '수상한 거래' 가능성을 지적했습니다.런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터에 따르면 이번 베팅이 이뤄지기 직전 브렌트유 선물은 배럴당 100.91달러에서 100.66달러로 소폭 하락했다가 휴전 연장 발표 직후 96.83달러로 급락했습니다.휴전 연장 발표 직전 유가 하락에 돈을 건 트레이더들이 엄청난 수익을 올렸을 것으로 짐작해 볼 수 있는 대목입니다.대이란 전쟁 개시 이후 유가 급변을 겨냥한 수상한 거래는 이번이 네 번째로, 이달 들어서만 세 차례나 발생했습니다.금액 기준으로 이달 베팅 총액은 모두 21억 달러, 지난달은 5억 달러에 이른다고 로이터는 전했습니다.앞서 트럼프 대통령이 지난달 23일 이란 전력 인프라에 대한 공격을 연기한다고 발표하기 15분 전 트레이더들은 유가 하락에 5억 달러어치를 베팅했습니다.이달 7일에는 트럼프 대통령이 2주간 휴전을 발표하기 불과 몇 시간 전에 9억 5천만 달러 원유 선물을 매도했습니다.지난 17일 아바스 아라그치 이란 외무장관이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표하기 약 20분 전 트레이더들은 유가 하락에 7억 6천만 달러를 베팅했습니다.트럼프 대통령 등의 입을 통해 전황의 결정적 변화가 공개되기 직전 수상한 거래가 반복되면서 일각에선 내부 정보의 유출 가능성을 의심하고 있습니다.현재 미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난달 23일과 이달 7일 베팅을 포함한 일련의 석유 선물 이상 거래를 조사 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)