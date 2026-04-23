이란 드론에 속수무책이던 미군, 결국 우크라 방공망 도입

▲ 이란제 드론의 위치, 경로 정보를 모바일 기기로 받고 요격에 나서는 우크라이나군

이란의 자폭 드론(무인기) 공격에 속수무책 고심하던 미군이 결국 우크라이나 기술을 받아들였습니다.로이터 통신에 따르면 미국은 이란 드론을 방어하기 위해 자국의 중동 내 핵심 군사자산인 사우디아라비아 프린스 술탄 공군기지에 우크라이나 지휘통제 플랫폼을 실전 배치했습니다.우크라이나군 장교들은 최근 몇 주간 기지를 방문해 이란의 드론 공습을 탐지하고 요격 드론을 발사하는 방법 등을 미군에 교육했습니다.스카이 맵으로 불리는 이 체계는 이란제 자폭 드론을 앞세운 러시아의 공습을 4년 넘게 막아낸 우크라이나의 실전 경험이 응축된 플랫폼입니다.우크라이나는 휴대전화 기지국이나 건물 옥상 등에 설치한 1만여 개 음향 감지기로 이란제 자폭 드론의 위치를 파악해왔습니다.이란제 샤헤드 드론이 내는 잔디깎이 같은 소리는 AI를 통해 자폭 드론으로 식별되고 레이더 정보와 결부돼 경로, 예상 타격지까지 분석됩니다.스카이 맵은 AI의 분석 결과를 디지털 지도에 나타내고 근처 요격부대가 이를 보고 출동해 기관총을 쏘는 등 방식으로 격추에 나섭니다.미군의 우크라이나 방공기술 도입에는 이란의 값싼 드론에 자국의 비싼 군사자산을 계속 잃는 데 대한 고민이 반영돼 있습니다.이란에서 640㎞ 정도 떨어진 프린스 술탄 공군기지에서는 지난달 미군의 공중조기경보통제기(AWACS) E-3센트리가 이란 드론에 파괴됐습니다.AWACS는 떠다니는 지휘소, 고성능 레이더 기지로 불릴 정도의 첨단 항공기로 가격이 수천 억∼1조 원에 달하는 것으로 알려져 있습니다.프린스 술탄 공군기지에서는 AWACS E-3 센트리뿐만 아니라 공중 급유기도 이란의 공습에 파손된 것으로 전해졌습니다.고작 수천만 원에 불과한 이란 드론 때문에 발생한 이 같은 사태는 이란이 구사하는 비대칭 전술의 효과를 보여주는 사례로 부각됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 애초 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 기술 전수 제안을 거부하다가 결국 받아들였습니다.트럼프 대통령은 지난달 6일 폭스뉴스 인터뷰에서 "그 사람들 도움 필요 없다"며 우크라이나의 제의에 공개적으로 퇴짜를 놓은 바 있습니다.미군의 우크라이나 방공망 도입은 요격 비용을 고려할 때 전쟁 경제학의 게임체인저가 될 가능성도 있을 것으로 주목됩니다.이란과의 전쟁이 시작된 이후 미국과 중동 내 미국의 우방들은 드론 공습에 패트리엇과 같은 첨단 무기를 사용해왔습니다.미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난달 발간한 보고서에서 이란 자폭 드론 샤헤드-136의 가격을 약 3만 5천 달러(약 5천만 원), 패트리엇 최신형의 가격은 약 390만 달러(약 58억 원) 정도로 추산했습니다.(사진=스카이맵 개발사 스카이 포트리스 제공, 연합뉴스)