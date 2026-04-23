바르사 야말, 북중미 월드컵 앞두고 햄스트링 부상

▲ 그라운드에 드러누운 야말

스페인 프로축구 FC바르셀로나의 18세 '신성' 라민 야말이 생애 첫 월드컵을 앞두고 햄스트링을 다쳤습니다.야말은 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄노우에서 열린 셀타 비고와의 2025-2026 스페인 프리메라리가 32라운드 홈 경기에 선발로 출전했으나 전반전에 부상으로 교체돼 나갔습니다.야말은 전반 39분 상대 수비수 요엘 라고의 파울로 획득한 페널티킥을 직접 차 넣어 바르셀로나에 1대 0 리드를 안겼습니다.그 직후 천천히 걸어가던 야말은 갑자기 왼쪽 허벅지 뒤쪽을 붙잡고 그대로 그라운드에 드러누웠고, 결국 전반 추가 시간 루니 바르다지로 교체됐습니다.바르셀로나는 야말의 한 골을 끝까지 지켜 셀타 비고에 1대 0 승리를 거두고 2위 레알 마드리드(승점 73)와의 승점 차를 9로 벌리며 선두(승점 82)를 굳게 지켰으나 야말의 부상은 우려로 남았습니다.야말은 이번 시즌 라리가에서 16골 11도움을 올려 맹활약하며 바르셀로나의 선두 질주를 이끌고 있습니다.특히 도움은 리그 전체 1위를 달리고 있습니다.그는 스페인 국가대표팀에서도 활약하며 생애 첫 월드컵 출전도 눈앞에 두고 있습니다.부상 공백이 길어진다면 스페인 대표팀으로서도 악재가 될 수밖에 없습니다.ESPN은 구단 관계자를 인용해 야말의 부상이 햄스트링 파열로 추정된다면서, 파열 정도와 정확한 회복 기간은 부기가 가라앉은 후 정밀 검사를 통해 확인될 예정이라고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)