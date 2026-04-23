신지♥문원, 결혼 앞두고 커플 화보 공개…"자존감 올려주는 사람"

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그룹 코요태 신지와 가수 문원이 결혼을 앞두고 달달한 커플 화보를 공개했다.월간지 <우먼센스>는 5월호 커버를 통해 예비부부 신지와 문원의 화보를 선보였다. 공개된 이미지 속 두 사람은 블랙&화이트 톤의 커플룩부터 데님 시밀러 룩까지 다양한 스타일을 소화하며 자연스러운 케미를 드러냈다. 촬영 현장에서도 서로를 향한 애정을 숨기지 않으며 예비부부의 설렘을 고스란히 전했다는 후문이다.화보 촬영 후 이어진 인터뷰에서 신지는 문원에 대한 애정을 솔직하게 털어놨다. 신지는 "문원은 하루에도 열 번 이상 '예쁘다'고 말해준다. 그동안 사랑을 주는 데 익숙했는데, 문원을 만나면서 사랑받는 기분을 처음으로 제대로 느꼈다"고 밝혔다.이어 "문원은 내 자존감을 올려주는 사람"이라며 "스케줄이 끝나면 빨리 집에 가고 싶을 정도로 보고 싶은 존재"라고 덧붙였다.문원 역시 신지에 대한 진심을 전했다. 그는 지난해 결혼 발표 이후 불거졌던 태도 논란과 관련해 "스스로를 돌아보게 된 계기였다. 더 나은 사람이 되어야겠다고 결심했다. 아내를 위해 더 노력하고 싶다. 가족의 의미를 더 깊이 느끼게 됐다. 내게 가장 중요한 사람은 신지"라고 강조했다.결혼 이후의 삶에 대해 신지는 "이지선으로서 문원과 함께할 미래가 기대된다"며 "서로의 단점은 이해하고 장점은 더 크게 바라보는 아내가 되고 싶다"고 전했다.한편 두 사람은 지난 2023년 라디오 프로그램 '이윤석, 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 처음 만나 인연을 맺었으며, 오는 5월 2일 결혼식을 올릴 예정이다. 문원은 전처와의 사이에 딸 한명이 있다고 공개한 바 있다.사진 제공=우먼센스(SBS연예뉴스 강경윤 기자)