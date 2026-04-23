계부의 잔혹한 범행…여전히 남은 의문점들 [취재파일]

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일본 발칵 뒤집힌 '일본 초등생 사건'

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이노우에/교토부경 수사1과장

사체 유기 피의자로 37살 남성 아다치 유우키를 체포하고 수사본부를 설치해 전모를 규명할 것입니다.

공중 화장실 미스터리

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인근 직장인

이곳은 가족 단위로 물놀이 하러도 오고요. 오토바이라든가 주차장에 온 사람들이 이용하는 화장실이에요.

계부 자백은 어떻게 받아냈을까?

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지난해에도 이상한 일이 있었다

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