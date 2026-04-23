월가 아인슈타인 "시장, 이란서 완전히 벗어나…변수는 유가뿐"

▲ 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 40년 이상 현장을 지킨 베테랑 트레이더 피터 터크먼이 22일(현지시간) 연합뉴스와 만나 발언하고 있다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 40년 이상 현장을 지킨 베테랑 트레이더 피터 터크먼은 이란 전쟁의 시장 영향은 이미 끝났다며, 남은 유일한 변수는 유가뿐이라고 22일(현지시간) 말했습니다.알베르트 아인슈타인을 연상시키는 독특한 백발로 '월가의 아인슈타인'이라 불리는 터크먼은 1985년 입사 이후 블랙 먼데이, 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 숱한 금융 격동기를 객장에서 온몸으로 겪어낸 인물입니다.이날 NYSE 트레이딩 플로어에서 만난 터크먼은 이란 전쟁 등 지정학적 위험에도 시장이 연일 최고가를 경신하는 현실에 괴리가 있는 것 아니냐는 질문에도 낙관론을 견지했습니다.그는 "한동안 시장은 분명 이란 전쟁과 연결돼 움직였고 특히 유가 때문에 갈수록 중요했다"며 "유가가 10달러 오를 때마다 국내총생산(GDP)의 1%에 해당하는 경제적 파급효과가 발생하기 때문"이라고 설명했습니다.터크먼은 "월가에는 '거리에 피가 낭자할 때가 매수할 때다'라는 오랜 격언이 있다"며 "시장은 전쟁 전의 불안을 싫어하지만, 일단 무슨 일이 벌어지는지 분명해지면 시장은 상황을 분석하고 대응할 수 있게 된다"고 말했습니다.그러면서 "하지만 현시점에서 시장은 더는 이란 자체와는 관계가 없다고 본다"고 강조했습니다.이어 "우리는 거기서 완전히 벗어났다. 유일한 변수는 유가뿐"이라며 "우리는 이 상황이 결국 끝날 것이라는 걸 알고 있다"고 강조했습니다.그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 트윗 하나로 '광기의 도시'로 갈 수 있다면서도, "5분 안에 다시 전쟁이 시작될 수도, 5분 안에 끝날 수도 있지만 전쟁이 끝나면 시장은 훨씬 더 크게 올라갈 것"이라고 내다봤습니다.가상화폐에 대해선 단호한 태도를 보였습니다.그는 "나 오늘 혼자서만 10억 달러 상당을 거래했다"며 "이곳은 실제 달러로 주식을 거래하는 곳이며, 여러분도 가상화폐 때문에 걱정할 필요가 없다"고 말했습니다.그러면서 "(가상화폐를 다룬) 기사는 잊어버려라. 신경 꺼도 된다"고 잘라 말했습니다.객장에서 지켜온 평정심의 비결을 묻자 그는 영화 '월스트리트'의 대사를 인용하며 돈에 감정을 섞지 않는 것이 중요하다고 답했습니다.그는 오후 4시 장이 마감되면 싸움도 끝난다며 화가 난 상태로 잠자리에 들지 않는다는 원칙을 지킨다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)