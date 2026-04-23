돌아오는 서학개미들?…"29일 만에 1조 원 돌파"

코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데, 해외 주식에 투자하던 이른바 '서학개미'들이 미국 주식을 순매도하며 국내 증시로 돌아오는 흐름이 뚜렷합니다.



금융투자협회는 지난 21일 기준 국내 증권사의 국내시장 복귀 계좌인 RIA 누적 잔고가 1조 165억 원으로 집계됐다고 밝혔습니다.



지난달 23일 이 제도가 처음 출시된 이후 29일 만에 잔고가 1조 원을 넘어선 것입니다.



계좌 수는 15만 9천 671개로 16만 개에 육박했습니다.



출시 첫날 누적 잔고가 519억 원이었던 것과 비교하면 한 달도 안 돼 약 20배 수준으로 증가했습니다.



RIA는 지난해 12월 23일까지 보유한 해외 주식을 전용 계좌로 옮겨 매도한 뒤 국내 주식에 재투자할 경우, 복귀 시점에 따라 양도소득세를 감면해 주는 제도입니다.



5월 31일까지 복귀하면 100%, 7월 말까지는 80%, 연말까지는 50%의 양도소득세가 공제되며, 해외 주식 매도 금액 기준으로 1인당 최대 5천만 원까지 혜택을 받을 수 있습니다.



실제로 서학개미들의 해외 주식 매도세는 빨라지고 있습니다.



이달 들어 서학개미들은 미국 주식 14억 달러, 우리 돈 약 2조 700억 원어치를 순매도했습니다.



서학개미가 월간 기준으로 미국 시장에서 매도 우위를 보인 것은 지난해 6월 이후 10개월 만입니다.



올해 들어 서학개미의 월별 미국 주식 순매수액은 1월 50억 299만 달러, 2월 39억 4천 905만 달러, 3월 16억 9천 150만 달러로 점차 줄어드는 추세를 보였습니다.



이러한 국내 증시 복귀 현상은 양도세 감면 혜택과 함께 국내 증시의 강한 상승세가 맞물린 결과로 풀이됩니다.



코스피는 지난해 말 4,200대에서 지난 22일 사상 처음 6,400선을 돌파하는 등 연일 최고치를 기록하고 있습니다.



또한 이란 전쟁 등의 영향으로 원·달러 환율이 1,500원을 넘나드는 등 달러 강세가 이어지면서 환차익을 노린 복귀 수요도 늘어난 것으로 분석됩니다.



다만 지난 20일 기준 서학개미들이 미국 주식 시장에서 보유한 주식 금액은 총 1,763억 달러, 약 260조 원 규모로, 현재 RIA 잔고는 전체 보유액의 0.38% 수준입니다.



증권업계는 코스피의 상승률이 해외 주식보다 높고 양도세 100% 감면 시점이 다가오고 있는 만큼, 앞으로 국내 시장으로의 자금 이동이 더욱 확대될 것으로 내다봤습니다.