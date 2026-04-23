'이강인 결장' PSG, 낭트 제압…선두 질주

▲ 낭트와의 경기에서 승리한 후 기뻐하는 PSG 선수들

축구 국가대표 미드필더 이강인이 결장한 가운데 소속팀 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 낭트를 제압하고 리그1 선두를 달렸습니다.PSG는 23일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 낭트와의 2025-2026 프랑스 리그1 26라운드 순연 경기에서 흐비차 크바라츠헬리아의 멀티 골 등에 힘입어 3-0으로 완승했습니다.이 경기는 지난달 예정돼있었으나 PSG의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 일정으로 연기돼 이날 개최됐습니다.이날 승리로 승점 66을 쌓은 PSG는 리그1 선두를 지켰습니다.PSG는 20일 리옹과의 리그1 30라운드에서 1-2로 덜미를 잡히며 2위 랑스(승점 62)에 승점 1차로 쫓겼으나 연패에는 빠지지 않으며 랑스와의 격차를 조금 더 벌렸습니다.리옹 전 때 교체 출전했던 이강인은 이날도 교체 명단에 포함됐으나 투입되지는 않았습니다.이강인은 이번 시즌 리그1에서 선발로 15경기, 교체로 8경기에 출전했습니다.크바라츠헬리아와 우스만 뎀벨레, 데지레 두에로 선발 공격진을 구성한 PSG는 경기 시작 13분 만에 크바라츠헬리아가 페널티킥으로 선제 결승 골을 넣어 리드를 잡았습니다.상대 수비수 알리 유세프의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 크바라츠헬리아가 오른발로 차 넣었습니다.전반 37분 두에가 한 골을 보태며 전반을 2-0으로 마친 PSG는 후반전 시작 4분여 만에 크바라츠헬리아가 멋진 드리블 돌파에 이은 추가 골을 뽑아내 일찌감치 쐐기를 박았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)