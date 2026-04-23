미 해군장관, 이란과 전쟁 중에 사임…국방부 "즉시 효력 발생"

▲ 존 펠란 미 해군장관

존 펠란 미국 해군 장관이 22일(현지시간) 사임했다고 미 국방부(전쟁부)가 밝혔습니다.숀 파넬 미 국방부 수석대변인은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "펠란 장관이 행정부를 떠난다. 이는 즉시 효력이 발생한다"고 적었습니다.이어 "우리는 전쟁부 장관 및 부장관을 대신해 펠란 장관이 부처와 미 해군에 보여준 봉사에 감사드린다"며 "그가 새로운 도전에서 잘하기를 바란다"고 덧붙였습니다.그는 훙 카오 해군 차관이 장관 대행을 맡게 될 것이라고 전했습니다.펠란 장관의 사임은 미국이 이란과의 전쟁 와중에 이뤄진 고위 군 당국자에 대한 교체로 여겨질 수 있어서 그 배경에 관심이 모입니다.하지만, 파넬 수석대변인은 사임 사유에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.AP 통신은 펠란 장관의 사임을 "갑작스럽다"(sudden)고 표현하면서 "워싱턴 DC에서 열린 해군 연례 콘퍼런스에서 수많은 해군 장병 및 업계 전문가들을 상대로 연설하고 기자들에게 향후 추진과제에 대해 얘기한 지 불과 하루 만에 이뤄졌다"고 짚었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)