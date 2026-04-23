뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

맨시티, 아스날 제치고 시즌 첫 프리미어리그 선두 탈환

이성훈 기자
작성 2026.04.23 07:24 조회수
맨시티, 아스날 제치고 시즌 첫 프리미어리그 선두 탈환
▲ 엘링 홀란

잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티가 시즌 처음으로 아스날을 제치고 프리미어리그(EPL) 선두 자리에 올랐습니다.

맨시티는 23일(한국시간) 영국 번리의 터프 무어에서 열린 2025-2026시즌 EPL 33라운드 원정 경기에서 엘링 홀란의 결승 골을 앞세워 번리에 1-0으로 이겼습니다.

11경기 연속 무패 행진을 이어간 맨시티는 아스날과 승점(70점)과 골 득실(+37)에서는 동률을 이뤘으나 다득점에서 66점대 63점으로 앞서며 선두 자리를 빼앗았습니다.

맨시티가 리그 1위에 오른 건 시즌 개막 이후 처음입니다.

맨시티가 역전 우승에 성공한다면, 9년 동안 7번째로 정상에 오릅니다.

3연승을 달리는 맨시티의 마지막 패배는 1월 라이벌 맨체스터 유나이티드와의 경기에서였습니다.

이후 11경기 무패를 달리고 있습니다.

아스날은 최근 2경기에서 모두 진 게 뼈아픕니다.

중위권의 본머스에 1-2로 덜미를 잡힌 데 이어 맨시티와 맞대결에서 1-2로 패했습니다.

홀란은 전반 5분 만에 선제골을 터뜨렸습니다.

제레미 두쿠의 패스를 받아 골대 앞까지 돌파한 뒤 칩슛으로 골망을 출렁였습니다.

홀란은 후반에도 골대를 강타하는 등 번리를 괴롭혔습니다.

맨시티의 공세는 거셌습니다.

라얀 셰르키의 강한 슈팅은 번리 골키퍼 마르틴 두브라프카의 선방에 막혔고 니코 오라일리의 헤더도 골키퍼가 걷어냈습니다.

번리는 이 패배로 강등이 확정됐습니다.

3년 만에 다시 챔피언십(2부)으로 내려갑니다.

번리는 시즌 내내 단 4승에 그쳤습니다.

특히 11월 초 이후 25경기에서는 단 1승만 거두는 등 극도로 부진했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지