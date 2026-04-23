테슬라 올 1분기 영업익 전년에 비해 136%↑…"전기차 수요 늘어"

▲ 테슬라

일론 머스크가 이끄는 미국 전기차 업체 테슬라가 올해 1분기 시장의 예상을 상회하는 실적을 냈습니다.테슬라는 22일(현지시간) 실적발표를 통해 올해 1분기 일반 회계기준(GAAP) 영업이익이 9억 달러(약 1조 3천억 원)로 집계됐다고 밝혔습니다.이는 지난해 같은 기간 대비 136% 증가한 수치입니다.테슬라는 관세로 인한 일회성 이익과 환율 등이 긍정적 영향을 미쳤다고 설명했습니다.매출은 작년 동기 대비 16% 늘어난 223억 9천만 달러(33조 1천억 원), 순이익은 4억 7천700만 달러(7천57억 원)였습니다.조정 주당순이익(EPS)은 0.41달러였습니다.이는 시장의 기대를 소폭 웃도는 결과입니다.마켓워치에 따르면 금융시장은 테슬라의 올 1분기 매출이 222억 달러, 조정 주당순이익은 0.37달러로 예상했습니다.2분기 연속으로 테슬라가 시장의 기대를 뛰어넘는 조정 주당순이익을 낸 것은 2022년 이후 처음이라고 블룸버그 통신은 전했습니다.현금 소진을 예상했던 시장의 관측을 뒤집고 14억 4천만 달러(2조 1천300억 원) 상당의 잉여 현금흐름을 낸 것이 눈에 띄었습니다.다만, 이는 1분기에 자본 지출이 적었던 영향이라고 외신들은 설명했습니다.그간 전기차 시장에서 부진한 성과를 냈지만, 테슬라는 최근 들어 전 세계적으로 자사 차량 수요가 늘고 있다고 낙관했습니다.테슬라는 이날 주주에 배포한 자료를 통해 "아시아태평양 및 남미 시장에서 우리 차량에 대한 수요가 계속 늘고 있다는 것을 확인했고, 유럽·중동·아프리카(EMEA) 및 북미에서도 수요가 반등 중"이라고 했습니다.매달 99달러를 내는 감독형 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 구독자 수는 128만 명으로, 전년 대비 51% 늘었습니다.테슬라는 인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇으로 초점을 옮기고 있습니다.완전 자율주행이 가능한 무인 택시인 로보택시를 시범 운영하고 있고, 과거 모델 S와 모델 X를 생산하던 공장에서 올 2분기부터 로봇 옵티머스를 생산합니다.또 연내 전기 픽업트럭인 '세미'를 대량 생산할 예정입니다.테슬라는 "순조로운 자동차 사업과 FSD 4의 발전, 로보택시 본격 가동, 대량 생산을 앞둔 옵티머스 등과 함께 올해 테슬라가 어떤 자리에 서게 될지 기대하고 있다"고 덧붙였습니다.