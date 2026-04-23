미 S&P500·나스닥, 휴전 연장에 사상 최고치 마감

도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 휴전 기한을 연장한 가운데 기업 호실적 기대감이 이어지면서 22일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 341.39포인트(0.69%) 오른 49,490.77에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 73.89포인트(1.05%) 오른 7,137.90에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 397.60포인트(1.64%) 오른 24,657.57에 각각 마감했습니다.



S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 종가 기준으로 사상 최고치 기록을 다시 경신했습니다.



트럼프 대통령은 전날 뉴욕증시 마감 후 이란과의 '2주 휴전' 만료를 연장한다고 밝혔습니다.



그러나 미국이 대이란 해상봉쇄를 지속하는 데다 이날 이란 이슬람혁명수비대 해군이 호르무즈 해협을 지나는 선박들을 고속공격정을 동원해 나포하면서 종전 협상 진전에 대한 우려를 키웠습니다.



중동 정세 불확실성 지속에도 투자자들은 미·이란 간 종전 협상이 조만간 타결될 것으로 낙관론을 유지하는 분위기입니다.