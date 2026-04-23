미, '이란과 3∼5일 시한부 휴전'보도 부인…"기한확정 안했다"

▲ 트럼프 대통령의 휴전 연장 선언

백악관은 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 '통일된 제안'을 받는 데 특정 기한을 설정하지 않았다고 밝혔습니다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 기자들과 만나 "오늘 내가 본 일부 보도와 달리 대통령은 이란의 제안을 받기 위한 확정된 기한을 설정하지 않았다"고 말했습니다.트럼프 대통령도 폭스뉴스 인터뷰에서 '3∼5일의 기한'은 사실이 아니라면서 "이란과의 대화에서 서두르지 않는다"고 말했다고 폭스뉴스는 전했습니다.전날 트럼프 대통령은 향후 이란 정부로부터 '통일된 협상안'을 받고, 협상이 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장한다고 발표했습니다.그러나 온라인 매체 악시오스는 트럼프 대통령이 이란에 휴전 기간을 3∼5일 정도 더 줄 의향이 있다고 익명의 당국자들을 인용해 보도했습니다.레빗 대변인은 "(이란) 내부에 분명히 많은 분열이 있다. 이것은 현재 이란 내에서 실용주의자와 강경파 간의 싸움"이라며 "대통령은 하나로 통일된 대응을 원한다"고 강조했습니다.레빗 대변인은 "우리가 그 대응을 기다리는 동안 군사 및 물리적 타격에 대해선 휴전이 유지되고 있지만, '장대한 분노' 작전은 계속되고 있으며, 이란 항구를 오가는 선박들에 대한 해상 봉쇄 또한 계속되고 있다"고 말했습니다.그러면서 "우리가 그들의 대응을 기다리는 동안 대통령은 그 상황에 만족하고 있다"고 전했습니다.