1. "3일 안에 협상 가능"…"휴전 기한 안 정해"



트럼프 대통령이 어제(22일) 오후를 기준으로 36시간에서 72시간 안에 이란과의 2차 협상이 열릴 수 있다고 말했습니다. 백악관은 휴전 시한을 따로 정하지 않았다면서 해상 봉쇄는 계속되고 있다고 밝혔습니다.



2. "해상 봉쇄시 협상 의미 없어"…선박 3척 나포



이란 정부는 트럼프 대통령의 휴전 연장 통보에 명확한 입장을 내지 않고 있습니다. 미국이 해상을 봉쇄하는 한 협상은 없다면서 호르무즈 해협을 빠져나가던 선박 3척을 나포했습니다.



3. 코스피 또 사상 최고치…오늘 하이닉스 실적 발표



코스피가 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 오늘은 SK하이닉스가 1분기 실적을 발표합니다.



4. 미 하원 의원들 "쿠팡 차별 말라" 주미대사에 서한



미국 하원 공화당 소속 의원들이 쿠팡을 비롯한 미국 기업들을 차별하지 말라는 서한을 주미 대사에게 보냈습니다. 한국 정부가 정보 유출 사건을 구실로 범정부 차원의 공격을 하고 있다고 적었습니다.