"쿠팡 차별 말라" 주미대사에 서한까지…전방위 압박

<앵커>



미국 하원의 공화당 소속 의원들이 쿠팡을 비롯한 미국 기업들을 차별하지 말라는 서한을 주미 대사에게 보냈습니다. 미국 정계에서 쿠팡과 관련한 전방위적인 압박이 들어오는 모양새입니다.



김범주 특파원입니다.



<기자>



미국 하원 공화당 소속 의원 54명이 미국 기업들에 차별적 규제를 즉각 중단하라고 한국 정부에 요구하고 나섰습니다.



이 의원들이 소속된 공화당 연구위원회는, 이런 내용을 담은 서한에 공동으로 서명을 해서 강경화 주미대사에게 보냈다고 밝혔습니다.



서한에서 의원들은 한국 정부가 미국 기업을 대상으로 차별적이고 정치적 의도가 담긴 조치를 하고 있다고 주장했습니다.



특히 쿠팡을 예로 들면서, 한국 정부가 민감도가 낮은 정보 유출 사건을 구실로 범정부적 공격을 가하고 있다고 적었습니다.



이런 조치로 미국 경제가 10년 간 5천250억 달러 손실을 입을 수 있고 중국에 주도권을 내줄 위험도 있다면서, 미국의 경제와 안보 이익에 영향을 미친다는 논리로 이어갔습니다.



그러면서 한국이 동맹국의 의무를 다하기를 기대한다고 서한을 마무리 지었습니다.



공화당 연구위원회는 총 190명 안팎 의원들이 가입한 것으로 알려진 여당 공화당 내 최대 규모 보수 성향 싱크탱크입니다.



미국 측은 SBS 취재 결과, 이미 지난달에 우리 정부에 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 출국금지하거나 체포, 구속 등이 없도록 조치해달라는 요구를 해온 것으로 확인되기도 했습니다.



미국 정부와 의회가 쿠팡 문제를 외교와 정치 의제로 끌어올려서 전방위적으로 압박을 높여가는 모양새입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 오영택)