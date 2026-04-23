미국서 출시된 '삼전닉스' ETF, 2주 만에 운용자산 10억 달러 돌파

▲ 삼성전자와 SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스에 전체 자산의 절반을 투자하는 미국 상장지수펀드(ETF)에 출시 한 달도 되지 않아 10억 달러 넘는 신규 자금이 유입된 것으로 나타났습니다.22일(현지시간) 시장조사업체 팩트셋에 따르면 뉴욕증시에 상장된 메모리 업종 테마펀드인 '라운드힐 메모리' ETF(종목코드 DRAM)는 이달 들어 21일까지 자금 순유입액이 11억 1천만 달러(약 1조 6천억 원)에 달했습니다.미국의 소형 자산운용사 라운드힐이 지난 2일 뉴욕증시에 상장한 이 ETF는 쏟아지는 자금 유입과 보유자산 가격의 상승 덕에 출시 2주 만인 지난 17일 총운용자산 규모가 10억 달러(약 1조 5천억 원)를 돌파하기도 했습니다.상장 당시 25만 달러(약 3억 7천만 원)에 불과했던 총운용자산 규모는 21일 기준 12억 2천만 달러(1조 8천억 원)로 급격히 불어난 상태입니다.라운드힐이 선보인 이 ETF는 글로벌 메모리 칩 기업에 투자하는 테마형 펀드입니다.라운드힐은 펀드 설명자료에서 DRAM ETF에 대해 "세계 최초로 선보인 메모리주 ETF"라고 소개했습니다.11개 종목으로 구성된 이 ETF의 주요 보유종목은 21일 기준 SK하이닉스(26.9%), 삼성전자(23.4%)로, 두 종목의 보유 비중만 절반을 넘어섭니다.보유 비중 3위는 미국의 메모리칩 제조사인 마이크론 테크놀로지로 20.9%를 차지했습니다.월가에서는 소형 운용사가 별다른 홍보도 없이 내놓은 테마형 ETF에 이처럼 빠르게 신규 자금이 유입된 게 이례적이라는 반응을 내놓고 있습니다.ETF 정보업체 ETF.com은 "틈새 상품으로써 놀라운 질주를 보여줬다"며 "올해 중소형 운용사에서 출시된 가장 스마트한 상품 중 하나"라고 평가했습니다.미 월스트리트저널(WSJ)도 DRAM ETF의 빠른 성장에 대해 "어떤 ETF에서도 보기 드문 일이며, 소규모 자산운용사에서는 전례 없는 성과"라고 평가했습니다.다만, 일부 종목에 집중적으로 투자하는 테마형 ETF는 시장에서 관련 테마가 정점에 도달한 시점에 출시되는 경향 탓에 성과가 부진을 면치 못하는 경우가 많다고 WSJ은 지적했습니다.