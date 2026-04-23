뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한-베트남 정상회담…"철도수출 계약·원전 협력"

강청완 기자
작성 2026.04.23 00:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령이 베트남 국가주석과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 교역 규모를 1천500억 달러로 늘리고 원전과 핵심광물 공급망의 협력을 확대하는 방안을 논의했습니다.

하노이에서 강청완 기자입니다.

<기자>

지난 4월 새로 출범한 베트남 신 지도부의 첫 국빈인 이재명 대통령을 베트남 어린이들과 군 의장대가 환영합니다.

마찬가지로, 이재명 정부의 첫 국빈으로 지난해 8월 방한했던 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석은 이 대통령과 함께 베트남군 의장대를 사열했습니다.

2시간 가까이 열린 정상회담에서 두 정상은 한국이 베트남에 가장 많은 투자를 한 나라이자 상호 3대 교역국이라는 점을 언급하며 활발한 경제 교류를 더욱 고도화하자는 데 뜻을 모았습니다.

[이재명 대통령 : 1만 개가 넘는 한국 기업들이 베트남에 진출해서 양국의 경제 성장과 베트남의 산업 발전에 기여하고 있습니다.]

[또 럼/베트남 공산당 서기장 : 베트남-한국 포괄적 전략 동반자 관계는 모든 협력 분야에서 눈부신 성과를 거두며 괄목할 만한 성과를 이뤘습니다.]

두 정상은 현재 946억 달러인 양국 교역 규모를 오는 2030년까지 1천500억 달러로 늘리는 방안을 논의했습니다.

중동 전쟁 위기 속에서, 에너지 안보를 강화하고, 핵심 광물 등 공급망 안정을 위해 협력하는 방안에 대한 논의도 오갔습니다.

[이재명 대통령 : 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 간 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하였습니다.]

우리 기업의 베트남 호치민시 도시철도 수출 계약을 비롯해 양국 간 신규 원전 건설 협조 등 MOU 12건도 체결했습니다.

이 대통령은 오늘 베트남 지도부 서열 2, 3위인 총리와 국회의장을 만나고 한국-베트남 경제인 행사에도 참석합니다.

(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지