트럼프, '36∼72시간 내' 이란과 2차 협상 질문에 "가능하다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란의 제2차 종전 협상과 관련해 이르면 오는 24일(현지시간) '좋은 소식'이 있을 수 있다고 말했다고 미 일간 뉴욕포스트가 보도했습니다.뉴욕포스트는 파키스탄 소식통을 인용해 이란과의 긍정적인 중재 노력으로 향후 '36∼72시간 내'에 추가 회담이 가능할 것으로 보인다고 전했습니다.뉴욕포스트는 트럼프 대통령에게 이 같은 가능성을 묻자, 트럼프 대통령이 문자로 "가능하다! DJT(트럼프 대통령 이니셜) 대통령"이라고 답했다고 전했습니다.트럼프 대통령이 이란 지도부가 '통일된 제안'을 내놓을 때까지 휴전을 연장하겠다고 발표한 지 하루 만에 나온 소식입니다.트럼프 대통령의 발표 이후 파키스탄은 이란과 외교 채널을 지속적으로 가동해 왔으며, 추가 회담 시점(36∼72시간 내)은 이러한 중재 노력에 대한 평가를 바탕으로 나온 것이라고 파키스탄 소식통은 말했습니다.이 소식통은 "수위가 높아진 수사에도 휴전이 유지되고 있는 것은 양측 모두 긍정적인 의지를 갖고 있음을 보여준다"며 "(현재) 어느 쪽에서도 군사적 긴장 고조는 없다"고 설명했습니다.그는 "파키스탄이 여전히 핵심 중재자 역할을 하고 있다"고 했습니다.