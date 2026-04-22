이 대통령 "베트남과 에너지·공급망 긴밀 협력…철도차량 수출"

▲ 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 공동언론발표를 하고 있다.

베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령은 22일 "한국과 베트남 정상은 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에 양국의 협력 필요성이 커졌다는 데 공감하고, 에너지 안보 강화 및 공급망 안정에 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔습니다.이 대통령은 또 럼 베트남 서기장 겸 국가주석과 하노이에 위치한 주석궁에서 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표에 나서 이같이 전했습니다.그러면서 "양국은 굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지·인프라 분야의 전략적 협력을 강화하기로 했다"고 설명했습니다.이 중 인프라 분야의 경우, 이 대통령은 "내일 베트남의 호치민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 예정"이라고 소개하기도 했습니다.이어 "이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며, 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대한다"면서 "베트남의 신도시·신공항 사업을 통해서도 협력 모범사례를 만들어 나가기 위해 소통하기로 했다"고 전했습니다.이와 관련해 현대로템은 호치민시의 메트로 2호선 철도 차량에 1억 1천만 달러(한화 약 1천600억 원) 상당의 수출 계약을 협의 중인 것으로 알려졌습니다.아울러 약 7억 4천만 달러(1조 940억 원) 규모의 베트남의 동남신도시개발 1지구 사업과 7천만 달러(1천30억 원) 규모의 쟈빈 신공항 운영 컨설팅 사업 등 국책 인프라 사업에도 한국 기업의 참여가 논의되는 것으로 전해졌습니다.이와 함께 두 정상은 2030년까지 교역 규모 1천500억 달러 달성을 목표로 투자 협력을 늘려가기로 했고, 최초로 열처리가금육의 상호 수출에도 합의했다고 이 대통령은 전했습니다.양국 간의 인적 교류 및 문화 교류에 대한 언급도 이어졌습니다.이 대통령은 "베트남은 우리 국민의 국제결혼 1위 국가로, 10만명의 다문화 가정을 이룬 '사돈의 나라'"라며 "(양 정상은) 상대국의 국민과 다문화가정의 안정적 체류 및 권익증진에 협력하기로 했다"고 설명했습니다.더불어 "또 럼 서기장은 베트남에 체류하는 우리 국민의 안전을 지원하겠다고 약속했고, 저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼 이민자의 권익 증진에 노력하겠다는 말씀을 드렸다"고 덧붙였습니다.양 정상은 한반도 평화에 대해서도 대화를 나눴습니다.이 대통령은 "저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들어가기 위한 우리의 구상을 설명했다"며 "또 럼 당서기장은 우리 정부의 진정성 있는 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하고 한반도의 평화와 안정을 위해 기여하겠다고 했다"고 소개했습니다.그러면서 "양국은 유엔 등 국제무대에서도 긴밀히 소통하면서 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다"며 "씬 캄언(베트남어로 '고맙습니다'라는 뜻)"이라고 언급하며 공동언론발표를 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)