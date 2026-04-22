이 대통령 "지정학 불확실성·기술패권경쟁…한국-베트남 함께가야"

▲ 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) "지정학적 불확실성이 전례 없이 높아지고 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화하는 현재, 양국 국민과 기업, 정부가 힘을 합쳐 이룬 양적 성과를 질적으로 전환해 지속 가능한 공동 번영의 미래로 함께 나아가길 바란다"고 말했습니다.이 대통령은 베트남 주석궁에서 열린 또 럼 베트남 서기장 겸 국가주석과의 정상회담 모두발언에서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "양국은 1992년 수교 이후 여러 분야에서 최상의 동반자 관계였고, 연간 양국 국민 약 500만 명이 상호 방문할 정도로 교류가 나날이 확대되고 있다"고 소개했습니다.이어 "양국은 상호 3대 교역 파트너이자, 한국은 베트남의 최대 투자국"이라며 "1만 개가 넘는 한국 기업이 베트남에 진출해 양국의 경제성장과 베트남의 산업 발전에 기여하고 있다"면서 협력 확대 필요성을 거듭 강조했습니다.럼 서기장은 "양국이 전략적 차원에서 협력하고, 서로를 이해하는 가까운 친구이자 진정 신뢰할 수 있는 파트너 관계를 구축해 온 것을 기쁘게 생각한다"고 화답했습니다.그러면서 "이 대통령은 과거 성남시장 시절부터 양국 관계를 위해 헌신해 왔다"며 "(한국 정부의) 5년 국정운영 계획에서 공존과 화합을 우선시하는 것에서도 깊은 인상을 받았습니다. 한국이 이 대통령의 리더십을 바탕으로 역내와 세계 평화에 기여할 것이라고 믿는다"고 강조했습니다.특히 "베트남은 다자주의적 외교정책과 포괄적인 국제평화를 추구하는 과정에서 한국과의 관계를 항상 소중히 여겨 왔다"며 "전략적 신뢰를 강화하고 실질적 협력을 확대하길 바란다. 상호 관심사인 지역 및 국제문제에 대해서도 이 대통령과 깊이 있는 논의를 할 준비가 돼 있으며 말씀을 경청하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)