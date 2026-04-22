"트럼프, 이란에 휴전 기간 3∼5일 연장 의향…무기한 아냐"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 휴전 기간을 3∼5일 정도 더 줄 의향이 있다고 미 온라인매체 악시오스가 미 당국자 3명을 인용해 21일(현지시간) 보도했습니다.앞서 트럼프 대통령은 이란과의 '2주 휴전' 만료를 하루 앞둔 이날 휴전 연장을 전격 선언했으나, 연장 기간을 구체적으로 못 박지는 않았습니다.악시오스가 인용한 소식통들에 따르면 트럼프 대통령은 이란 내 대립하는 세력들이 통일된 역제안을 마련할 수 있도록 짧은 유예 기간을 줬으며, 이 기간에 진전이 없으면 휴전은 종료될 수 있습니다.현재 이란 군부를 장악한 이슬람혁명수비대(IRGC) 측과 이란 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장 측은 종전 협상 전략을 두고 대립하는 것으로 알려졌습니다.이번 사안을 보고받은 한 당국자는 휴전 기간에 대해 "무기한으로 지속되지는 않을 것"이라고 말했습니다.한편 트럼프 대통령은 미국이 군사적으로 모든 것을 달성했다고 생각하며, 갈수록 민심을 잃는 전쟁에서 벗어나고 싶어 한다고 여러 당국자와 측근들은 전했습니다.트럼프 대통령과 가까운 한 소식통은 "확실히 트럼프가 더는 군사력을 사용하고 싶어 하지 않으며 전쟁을 끝내기로 결정한 것 같다"고 말했습니다.앞서 지난 11∼12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란 양측 대표단이 1차 종전 협상에 나섰지만 결렬됐고, 21일 이슬라마바드에서 2차 협상 개최가 예상됐으나 이란이 협상 참여를 확정하지 않으면서 불발됐습니다.