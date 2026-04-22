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이란군 "호르무즈서 '무허가 통항' 선박 3척 나포"

백운 기자
작성 2026.04.22 19:52 조회수
이란군 "호르무즈서 '무허가 통항' 선박 3척 나포"
▲ 호르무즈 해역

이란 이슬람혁명수비대가 22일(현지시간) 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 통항하려 한 선박 3척을 나포했다고 밝혔습니다.

미국과 이란의 2차 종전 협상이 무산되고 도널드 트럼프 미 대통령이 휴전 시한을 협상 때까지 연장하자 이란 군은 호르무즈 해협에 대한 무력 봉쇄를 더욱 강화하는 모양새입니다.

혁명수비대 해군은 이란군의 허가를 받지 않고 호르무즈 해협을 몰래 빠져나가려 했다며 MSC-프란세스카호와 데파미노다스호 등 컨테이너선 2척을 화물, 관련 서류 조사를 위해 이란 영해로 나포했다고 발표했습니다.

이 중 MSC-프란세스카호는 이스라엘과 연계됐다고 주장하면서 이들 선박 2척이 반복적으로 규정을 위반하고 선박자동식별장치(AIS)를 조작했다고 주장했습니다.

이란 메흐르 통신은 컨테이너선 유포리아호도 호르무즈 해협을 통과하다 혁명수비대 해군에 나포됐다고 보도했습니다.

혁명수비대 해군은 "전략적 수로인 호르무즈 해협의 통과와 관련해 이란이 선포한 법집행을 방해하거나 안전 통항에 반하는 모든 행위를 지속적으로 감시해 위반 시 단호하고 법적인 조치를 할 것"이라고 강조했습니다.

AP통신은 혁명수비대가 이들 선박 3척에 대해 발포한 뒤 나포했다고 보도했습니다.

앞서 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 오전 7시 55분쯤 호르무즈 해협에서 선박 1척이 혁명수비대의 고속공격정의 공격을 받았다고 밝혔습니다.

이 선박은 피격 전 고속공격정 측과 교신하지 않았다고 UKMTO에 보고했지만 이란 관영 누르뉴스는 혁맹수비대가 이 선박이 이란 군의 경고를 무시해 발포했다고 보도했습니다.

이 선박이 혁명수비대가 나포했다고 공식 발표한 컨테이너선 2척과 중 하나인지는 아직 확인되지 않았습니다.
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