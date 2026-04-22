[날씨/XR] 황사 물러가고 대기질 회복…'낮더위' 다시 온다

오후부터 황사가 물러나면서 대기질이 대부분 회복이 됐습니다.



내일(23일)도 청정한 동풍의 영향으로 전국의 대기질 좋음에서 보통 수준이 예상되는데요.



다만 경기 남부와 충남 지역은 오전에 일시적으로 나쁠 때가 있겠습니다.



한편 오늘 일부 남부와 제주에는 비가 내리고 있습니다.



이 비는 내일 낮까지 이어지겠고요, 제주에 최고 40mm가 더 내리겠습니다.



제주 남쪽 해상으로는 저기압이 지나면서 내일 남해안과 제주를 중심으로는 바람도 강하게 불겠습니다.



연일 서풍 계열의 바람이 우리나라에 불고 있어서 동해안을 중심으로 건조특보가 확대되고 있습니다.



화재 사고 주의하셔야겠습니다.



이어서 하늘 표정도 살펴보도록 하겠습니다.



보시는 것처럼 오늘 종일 저기압의 영향으로 남부지방은 하늘이 흐리고요, 중부 지방에는 간간이 높은 구름만 지나고 있습니다.



내일은 전국 하늘 구름이 많거나 대체로 흐릴 것으로 예상되고 있습니다.



아침 기온은 서울이 9도로 오늘과 비슷하게 출발하겠습니다.



다만 낮에는 동풍이 서쪽 지역의 기온을 끌어올리면서 서울과 광주가 23도까지 올라서 일교차가 무척 크겠습니다.



금요일과 토요일에는 서울의 낮 기온이 25도까지 올라 다소 덥겠고요, 다음 주 월요일 중부 지방에는 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)