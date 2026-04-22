"양국 교역 1,500억 달러 규모로…원전 등도 협력"

<앵커>



베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령이 베트남 국가주석과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 교역 규모를 1,500억 달러로 늘리고, 원전과 공급망 등의 협력을 확대하는 방안을 논의했습니다.



하노이에서 강청완 기자입니다.



<기자>



두 손에 태극기와 베트남 국기를 든 어린이들이 이재명 대통령 부부에게 인사합니다.



지난 4월 새로 출범한 베트남 정부의 첫 국빈이 이 대통령을 환영하는 겁니다.



지난해 8월, 이재명 정부 출범 후 첫 국빈으로 방한했던 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석도 이 대통령과 함께 우리 의장대를 사열했습니다.



우리나라는 베트남에 가장 많은 투자를 한 나라이자 상호 3대 교역국 중 하나로, 두 정상은 1시간 30분 넘게 이어진 회담에서 현재 946억 달러인 양국 교역 규모를 오는 2030년까지 1,500억 달러로 늘리는 방안을 논의했습니다.



중동 전쟁 위기 속에서, 에너지 안보를 강화하고, 핵심 광물 등 공급망 안정을 위해 협력하는 방안에 대해서도 이야기를 나눈 걸로 전해졌습니다.



정상회담에 앞서 이 대통령은 현지 동포 간담회에 참석했습니다.



[이재명 대통령 : (베트남과) 원전, 또 인프라, 과학기술 혁신 등 전략 분야 협력을 확대하고 공급망의 안정과 글로벌 과제들에 대해서도 보다 고도의 협력을 하게 될 것입니다.]



청와대는 이번 회담으로 한국과 베트남의 관계를 더 강화하고, 경제뿐 아니라 K-팝 등 한류를 포함한 문화산업의 협력과 관광 등 인적 교류를 확대할 수 있길 기대한다고 밝혔습니다.



이재명 대통령과 또 럼 서기장은 공동언론발표를 통해 양국 국민들에게 회담 성과를 설명하고, 국빈 만찬도 함께합니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 유미라)