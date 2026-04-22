"이란이 선박 3척 나포"…한국 선박들 다시 이동

<앵커>



휴전을 두고 미국과 이란의 갈등은 깊어지고 있고, 호르무즈 해협의 긴장도 갈수록 고조되고 있습니다. 중동 현지에 나가있는 취재기자 연결하겠습니다.



조윤하 기자, 화물선이 공격받았다는 소식이 전해지는데, 정확히 어떤 상황입니까?



<기자>



조금 전, '이란 항구에서 출발한 화물선 한 척이 이곳 오만만에서 공격을 받아 운항을 중지했다'는 소식이 들어왔습니다.



아직 확인되진 않았지만, 미국의 해상 봉쇄작전으로 인한 공격일 가능성이 이곳에선 거론되고 있습니다.



앞서 이란의 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하려는 컨테이너선을 향해서 발포했다는 소식도 전해드렸는데요.



이란은 미국의 해상 봉쇄가 풀리지 않으면, 무력을 동원해서라도 풀겠다고 경고한 상태입니다.



따라서 미국의 이란 항구와 선박에 대한 봉쇄 조치가 심화되면, 이란이 미군 함대를 향한 공격에 나설 가능성을 배제할 수 없어서 긴장이 고조되고 있습니다.



그리고 조금 전에 들어온 소식인데요.



이란의 이슬람 혁명수비대가 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 통항하려 했다며 선박 3척에 대해서 발포한 뒤 나포했다는 소식도 방금 들어왔습니다.



아마 미국의 이란 선박 나포에 대한 맞불 성격으로 보입니다.



현재 선박 위치 추적 사이트를 보면 파나마 국적의 LPG선과 또 사우디아라비아로 향하는 화물선이 호르무즈 해협을 통과한 것을 제외하고는 오가는 배가 드문 상황입니다.



오만 앞바다까지 진출했던 우리 선박들 역시 안전한 곳으로 다시 이동하고 있습니다.



<앵커>



네, 미국과 이란의 맞불 봉쇄 수위를 서로 끌어올리고 있는 상황으로 보이는데 이런 가운데, 이란이 해협 통제를 이어가기 위한 법안까지 추진하고 있다고요?



<기자>



호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권을 명시한 법안이 이란 의회 상임위에서 가결돼서 본회의 통과를 이제 목전에 뒀습니다.



이란 국영 언론의 보도인데요.



이 법에 따르면 이란은 해협 통과 선박을 지정하거나 금지할 수 있고, 환경·보안 서비스 명목으로 통행료를 징수할 수 있는데 이란의 리알화로 내도록 했습니다.



또 만약, 규정을 위반하면 그 선박을 나포하고, 화물값의 20%를 몰수할 수 있게 했습니다.



이런 가운데 전쟁 장기화로 걸프국들의 경제난도 심화되고 있습니다.



부국으로 꼽혔던 아랍에미리트는 원유 수출이 어려워지면서 경제적 타격이 컸는데 트럼프 미 대통령은 아랍에미리트에 통화스와프를 포함한 재정 지원 방안을 고려하고 있다, 이렇게 밝혔습니다.



(영상취재 : 김흥기·김승태, 영상편집 : 김병직)