한국과 중국 비판에도…다카이치, 야스쿠니에 공물 대금 추가 봉납

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 어제(21일) 야스쿠니 신사에 공물 봉납한 데 대해 한국과 중국 정부가 유감을 표한 가운데 다카이치 총리가 오늘(22일)도 사비로 마련한 공물 대금을 추가로 전달했습니다.교도통신과 NHK에 따르면 다카이치 총리는 오늘 야스쿠니 신사를 찾은 아리무라 하루코 총무회장을 통해 '다마구시'로 불리는 공물 대금을 사비로 봉납했습니다.총리가 아닌 자민당 총재 자격으로 전해졌습니다.아리무라 총무회장은 참배 후 취재진에 다카이치 총리의 공물 대금 봉납 사실을 알린 뒤 "다카이치 총리의 마음과 함께 참배했다"며 "언젠가 참배하고자 하는 생각을 반드시 갖고 계실 것"이라고 말했습니다.다카이치 총리는 야스쿠니 신사 춘계 예대제(제사) 첫날인 어제 참배를 보류하고 '내각총리 대신 다카이치 사나에' 명의로 '마사카키'라고 불리는 공물을 봉납했습니다.다카이치 총리가 이틀에 걸쳐 봉납한 마사카키와 다마구시는 일본 신토의 공물이라는 공통점이 있지만 형태가 다릅니다.마사카키는 신토에서 신성시하는 비쭈기나무 화분이나 조각을 말하며, 다마구시는 물푸레나무 또는 비쭈기나무 가지에 흰 종이나 삼베를 단 것을 말합니다.한국과 중국 정부가 21일 다카이치 총리의 마사카키 봉납을 즉시 비판했지만 하루 뒤 또 다른 공물 대금을 추가로 낸 것입니다.중국 정부는 비판 수위를 한층 끌어올렸습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "일본이 야스쿠니 신사와 관련해 부정적 움직임을 보이며 국제 정의를 공공연히 도발하고 있다"며 "중국 측은 극도의 분노를 표하며 강력히 규탄한다"고 말했습니다.이어 "야스쿠니 신사는 일본 군국주의가 대외 침략 전쟁을 일으킨 상징이자 정신적 도구"라며 "일본이 이 문제를 어떻게 처리하느냐는 군국주의 침략 역사를 올바르게 인식하고 반성하는지 가늠하는 시금석"이라고 강조했습니다.궈 대변인은 "관련 움직임은 국제사회의 우려와 피해국 국민의 감정을 심각하게 훼손하는 것"이라며 "침략 역사를 미화하고 전범을 정당화하려는 어떤 시도도 결코 용납될 수 없다"고 말했습니다.한국 외교부는 어제 대변인 논평을 통해 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔습니다.일본 정부 부대변인인 사토 게이 관방 부장관은 역대 총리가 예대제에서 다마구시 대금은 봉납하지 않았는데 다카이치 총리는 마사카키에 이어 다마구시 대금도 낸 것이 특별한 의미를 갖는지 묻는 현지 언론 질문에 "총리가 사인으로서 봉납한 것으로 이해하고 있어 정부로서 견해를 밝힐 일은 아니다"라고 말했습니다.춘계 예대제 둘째 날인 오늘 기우치 미노루 경제재정담당상이 야스쿠니 신사를 직접 참배했습니다.작년 10월 다카이치 내각 출범 이후 각료 참배는 처음 확인된 사례입니다.기우치 경제재정담당상은 참배 후 취재진에 "국가를 위해 고귀한 목숨을 바친 영령에 존숭의 마음을 갖고 감사의 마음을 바쳤다"고 말했습니다.춘계 예대제 첫날인 어제는 우에노 겐이치로 후생노동상, 아카마 지로 방재담당상 등 각료들이 공물만 봉납하고 참배는 하지 않았습니다.매년 참배를 반복해온 초당파 의원연합 '다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임' 소속 약 120명도 오늘(22일) 단체로 참배했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)