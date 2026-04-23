AI 시대, 우리는 왜 '이상한 동물원'에 끌릴까? [취재파일]

안녕하세요. 지적인 당신을 위한 인사이트, SBS D포럼의 SDF다이어리입니다. 대전에서 지난 8일 발생한 늑구의 탈출 사건이 한동안 관심 뉴스였는데요. 다행히 9일 만에 누구도 해하지 않고 안전하게 포획됐다 보니, 이란 전쟁 등 무거운 뉴스 사이에 무사히 돌아온 늑구에 대한 소식이 반갑게 느껴졌다는 분들이 꽤 많았습니다.



기후에너지환경부는 어제 늑구의 탈출이 일어났던 대전오월드 동물원을 비롯해 전국 121개 동물원 전체에 대한 안전 관리를 일제히 실시하고, 동물복지 향상 대책을 시행할 방침이라고 밝혔습니다. 구체적으로는 지난 2023년 12월에 시행된 보다 시설, 인력 기존이 강화된 '동물원 및 수조관의 관리에 관한 법률' 상의 허가제 전환 기한을 기존 2028년 12월보다 1년 앞선 2027년 12월까지로 앞당기고, 동물원 교육·체험, 관리·사육 등 관련 기준을 정비함으로써 높아진 국민들의 동물복지 수준을 반영한 대책을 추진한다는 것입니다.

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이런 소식이 전해진 가운데, 이번 주 SDF 뉴스레터의 화두도 '동물원'입니다. 그런데 저희가 이번에 전하려는 동물원은 조금 특별한 동물원입니다. 나이 들고, 아프고, 구조된 동물들이 환영받는 청주동물원에 대한 이야기인데요. 지난 1월 SBS에서 방송한 특집 다큐 '이상한 동물원'의 배경이 된 곳입니다. 혹시 '이상한 동물원' 다큐 보셨나요? 이 다큐는 방영 당시 "눈물 흘리면서 봤다"는 반응이 많았던 작품입니다. 이번 주는 그 화제의 다큐를 연출한 SBS 제작본부의 백시원 PD에게서 제작 과정과 비하인드 스토리를 들어봤습니다. 이 다큐는 단순한 동물 이야기를 넘어, AI 시대를 살아가는 우리가 서로를 어떻게 대해야 하는가에 대한 시사점을 전합니다.

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Q. '이상한 동물원'을 어떻게 기획하게 되셨나요?



백시원 PD는 원래는 동물에 큰 관심이 없었다고 했습니다. 그런데 '애니멀봐'라는 TV동물농장의 유튜브 채널 팀장을 1년 반 정도하면서 생각이 달라졌습니다.



"처음에는 '이걸 왜 보지?', '왜 이렇게 좋아하지' 하는 심정으로 보다가 동물 관련 컨텐츠를 일주일에 30~40개씩 제작하고, 직접 현장에 가고, 저희 사무실에는 제작진들이 동물들을 데려와서 키우기도 하거든요. 그런 환경에서 1년 반을 지내다 보니 동물이 진심으로 좋아졌어요."



그 과정에서 자연스럽게 이런 질문도 생겼습니다.

"동물과 인간은 어떤 관계일까?"



전환점은 '바람이'[1]라는 사자였다고 했습니다.



"'바람이'가 화제가 되었을 때 저희 팀 PD 한 명이 '바람이'를 데려간 청주동물원의 다른 동물들을 한번 취재해 보면 어떻겠냐는 제안을 했고, 들여다보니 다른 동물들의 서사가 너무 흥미로운 거예요. 장마철에 하마터면 휩쓸려 내려가서 거의 죽을 뻔한 상태에서 구조가 된 새끼 수달이 살고 있었고, 좁은 장에서 한 20~30년 동안 살면서 웅담이 될뻔한 반달가슴곰이 극적으로 구조돼 천진난만하게 살고 있었습니다. 다른 곳에서 구조되거나 부상을 입고 버려질 뻔했던 동물들의 일종의 '난민캠프' 같아 보였습니다. 그리고 거기에는 굉장히 깊이 있는 철학을 가지고 동물원을 운영하는 수의사 김정호 선생님을 비롯한 야생동물들을 성심성의껏 돌봐주시는 선생님들이 계시다는 것을 알게 됐어요. 그러던 차 다큐멘터리를 제작할 수 있는 기회가 주어져 '이상한 동물원'을 제작하게 되었습니다."



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[1] 경남 김해 부경 동물원에서 가로 14m × 세로 6m의 좁은 실내 사육장에서 홀로 지내며 갈비뼈가 드러날 정도로 말라 '갈비사자'라고 불리며 논란이 됐던 나이 든 사자로, 이후 2023년 청주동물원으로 구조돼 '바람이'라는 이름을 얻고 건강을 되찾았다. 또 2024년에는 바람이의 딸 '구름이'도 청주동물원으로 이송돼 같이 지낼 수 있게 되었다.



Q. 제목에 '이상한'이라고 명명을 했는데, 뭔가 다르다는 것을 부정적으로 보는 우리 사회의 '정상 프레임'을 꼬집은 것이라고 볼 수 있을까요?



백시원 PD는 청주 동물원에 처음 가면 좀 낯설고 이상하게 느껴지는 지점이 분명히 있다고 했습니다.



"음악이 아예 안 나오고요. 새소리만 들립니다. 음악이 안 나오는 이유는 동물들에게 스트레스를 주지 않기 위함이에요. 그리고 돈 내고 막상 보러 간 동물이 없는 경우도 가끔 있어요. 동물들이 가끔 안 보이는 이유는 충분히 숨을 수 있는 공간을 보장하기 때문입니다. 여우들은 굴을 파고 들어가기도 하고, 호랑이는 내실과 외실이라고 해서 분리된 공간이 있는데 피곤하면 들어가서 쉴 수 있도록 배려를 해준 거죠."



또, 이 동물원에서는 나이가 들거나 장애가 있는 동물들도 그대로 앞에 모습을 드러낸다고 했습니다.



"나이가 들고 장애가 있다고 하더라도 굳이 뒤편으로 숨길 필요가 없다는 게 이 동물원의 철학입니다. 그런 것들이 저희가 생각하는 동물원과 굉장히 다른 모습이라서 이상하다, 낯설다, 비정상인 것 같다, 이렇게 생각을 할 수 있죠. 하지만 다큐를 보고 나면 이게 이상한 게 아니구나 느꼈으면 하는 마음에서 '정상성'에 대해 한번 돌이켜보면 좋겠다는 생각으로 지었습니다."



이미지 확대하기 백시원 PD는 원래는 동물에 큰 관심이 없었다고 했습니다. 그런데 '애니멀봐'라는 TV동물농장의 유튜브 채널 팀장을 1년 반 정도하면서 생각이 달라졌습니다."처음에는 '이걸 왜 보지?', '왜 이렇게 좋아하지' 하는 심정으로 보다가 동물 관련 컨텐츠를 일주일에 30~40개씩 제작하고, 직접 현장에 가고, 저희 사무실에는 제작진들이 동물들을 데려와서 키우기도 하거든요. 그런 환경에서 1년 반을 지내다 보니 동물이 진심으로 좋아졌어요."그 과정에서 자연스럽게 이런 질문도 생겼습니다."동물과 인간은 어떤 관계일까?"전환점은 '바람이'[1]라는 사자였다고 했습니다."'바람이'가 화제가 되었을 때 저희 팀 PD 한 명이 '바람이'를 데려간 청주동물원의 다른 동물들을 한번 취재해 보면 어떻겠냐는 제안을 했고, 들여다보니 다른 동물들의 서사가 너무 흥미로운 거예요. 장마철에 하마터면 휩쓸려 내려가서 거의 죽을 뻔한 상태에서 구조가 된 새끼 수달이 살고 있었고, 좁은 장에서 한 20~30년 동안 살면서 웅담이 될뻔한 반달가슴곰이 극적으로 구조돼 천진난만하게 살고 있었습니다. 다른 곳에서 구조되거나 부상을 입고 버려질 뻔했던 동물들의 일종의 '난민캠프' 같아 보였습니다. 그리고 거기에는 굉장히 깊이 있는 철학을 가지고 동물원을 운영하는 수의사 김정호 선생님을 비롯한 야생동물들을 성심성의껏 돌봐주시는 선생님들이 계시다는 것을 알게 됐어요. 그러던 차 다큐멘터리를 제작할 수 있는 기회가 주어져 '이상한 동물원'을 제작하게 되었습니다."백시원 PD는 청주 동물원에 처음 가면 좀 낯설고 이상하게 느껴지는 지점이 분명히 있다고 했습니다."음악이 아예 안 나오고요. 새소리만 들립니다. 음악이 안 나오는 이유는 동물들에게 스트레스를 주지 않기 위함이에요. 그리고 돈 내고 막상 보러 간 동물이 없는 경우도 가끔 있어요. 동물들이 가끔 안 보이는 이유는 충분히 숨을 수 있는 공간을 보장하기 때문입니다. 여우들은 굴을 파고 들어가기도 하고, 호랑이는 내실과 외실이라고 해서 분리된 공간이 있는데 피곤하면 들어가서 쉴 수 있도록 배려를 해준 거죠."또, 이 동물원에서는 나이가 들거나 장애가 있는 동물들도 그대로 앞에 모습을 드러낸다고 했습니다."나이가 들고 장애가 있다고 하더라도 굳이 뒤편으로 숨길 필요가 없다는 게 이 동물원의 철학입니다. 그런 것들이 저희가 생각하는 동물원과 굉장히 다른 모습이라서 이상하다, 낯설다, 비정상인 것 같다, 이렇게 생각을 할 수 있죠. 하지만 다큐를 보고 나면 이게 이상한 게 아니구나 느꼈으면 하는 마음에서 '정상성'에 대해 한번 돌이켜보면 좋겠다는 생각으로 지었습니다."

지난 3월 SBS 본사에서 인터뷰 중인 백시원 피디와 이정애 기자