"납품 연기·추가 운임 요구"…중동 전쟁에 중소기업 피해 677건

▲ 중소벤처기업부

중동 전쟁 장기화로 운송 차질과 물류비 상승, 계약 지연 등이 이어지면서 국내 중소기업의 피해가 확대되고 있습니다.22일 중소벤처기업부에 따르면 이날 정오 기준 중동 전쟁 관련 중소기업 피해·애로 및 우려 접수 건수는 총 677건으로, 전주보다 59건 증가했습니다.이 중 피해·애로는 496건, 우려는 113건이었습니다.피해·애로 유형(중복 응답)을 보면 운송 차질이 245건(49.4%)으로 가장 많았고 물류비 상승(35.9%), 계약 취소·보류(35.3%), 출장 차질(19.2%), 대금 미지급(17.1%) 등이 뒤를 이었습니다.우려 유형 역시 운송 차질이 77건(68.1%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.국가별로는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 중동 지역 관련 피해가 497건(81.6%)으로 대부분을 차지했습니다.그 가운데 이란 91건(14.9%), 이스라엘 85건(14.0%)으로 집계됐습니다.주요 사례를 보면 석유화학 기반 부자재 가격이 3∼4배 급등하고 공급업체 발주 거부로 원자재 수급이 중단되면서 다음 달 납품이 예정된 건이 무기한 연기되고 신제품의 생산계획에도 차질이 발생했습니다.또한 2월에 두바이와 사우디로 보낼 목적으로 선적한 물량이 아직도 호르무즈를 통과하지 못하고 있으며, 해당 선사는 해상 운임을 추가로 요청한 사례도 있었습니다.또 사우디 수출 일정이 전면 보류되거나 쿠웨이트 관련 현지 출장과 해외 바이어의 방한 일정이 취소되는 등 계약과 영업 활동에도 차질이 이어지고 있습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)