부산 앞바다 '전설의 심해어' 돗돔 5마리 잡혀…"지진과 무관"

▲ 지난 19일 잡힌 돗돔의 일부

부산 인근 해역에서 '전설의 심해어'로 알려진 돗돔이 잇달아 포획되어 해양 생태계 변화에 대한 관심이 쏠리고 있습니다.오늘(22일) 지난 19일 부산에서 출항한 한 낚싯배에서 하루 동안 돗돔 5마리가 잇달아 잡혔습니다.돗돔은 수심 500ｍ 안팎의 심해에 서식하는 대형 어종으로, 국내에서 한 해 30여 마리 정도만 잡힐 만큼 희귀해 용왕이 점지한 사람만이 잡을 수 있는 '전설의 심해어'로 불립니다.이번에 잡힌 돗돔 가운데 가장 큰 개체는 길이 165㎝, 무게 90㎏에 달합니다.희귀 심해어가 잇달아 잡히면서 최근 일본에서 발생한 지진과의 연관성을 제기하는 목소리도 나왔습니다.하지만 전문가들은 이러한 주장에 대해 과학적으로 입증되지 않았다는 입장입니다.국립수산과학원 관계자는 "심해 어종 출현이 지진과 관련이 있다는 사실은 과학적으로 증명된 바가 없다"며 "지진과 연관성이 있다고 보기는 어렵다"고 말했습니다.다만 기후 변화로 인해 심해 어종의 활동 수심과 산란 시기가 달라졌을 수 있어 해양 환경 변화가 생태계에 미치는 영향에 대한 지속적인 관찰의 필요성이 커지고 있습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)