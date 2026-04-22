코스피, 하루 만에 최고치 또 경신…6,400선 돌파

▲ 코스피가 상승 출발해 사상 최고치를 재차 경신한 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

코스피가 오늘(22일) 등락 끝에 상승 전환해 종가 기준 사상 처음으로 6,400선을 돌파했습니다.오늘 코스피는 전장보다 29.46포인트(0.46%) 상승한 6,417.93에 장을 마치며 종가 기준 최고치를 하루 만에 새로 썼습니다.지수는 전장보다 0.90포인트(0.01%) 내린 6,387.57로 출발했지만, 소폭 오름세로 돌아서 사상 최고치를 경신했습니다.이후 등락을 거듭하다 장중 상승 전환했습니다.한때 6,423.29까지 치솟기도 했습니다.앞서 전날 코스피는 2.72% 급등해 6,388.47에 거래를 마치며 이란 전쟁 발발 전 기록한 종가·장중 기준 사상 최고치를 약 2개월 만에 경신한 바 있습니다.코스닥지수는 전장보다 2.09포인트(0.18%) 오른 1,181.12에 장을 마치며 지난 10일 이후 9거래일 연속 상승세를 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)