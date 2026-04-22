일본판 '늑구' 소동?…산책 중 탈출한 늑대개 18시간 만에 포획

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▲ 대전 오월드 인근 야산서 발견된 늑대 '늑구'

최근 대전 오월드를 탈출했던 늑대 '늑구' 사건을 연상시키는 늑대개(늑대와 개의 교배종) 탈출 소동이 일본 사가현에서 발생했습니다.특히 이번 소동은 견주의 단순 실수가 반복되면서 발생한 것으로 드러나 강한 야생성을 가진 동물의 관리 부실 문제가 다시 한번 도마 위에 올랐습니다.22일 요미우리신문 등에 따르면 지난 20일 오후 7시 5분께 사가현 사가시 한 마을에서 늑대개 한 마리가 도망쳤다는 견주의 신고가 접수됐습니다.이 늑대개는 경찰력이 대거 투입돼 수색을 벌인 끝에 탈출 약 18시간 만인 21일 낮 12시 50분 인근 지역에서 포획됐습니다.다행히 인명 피해는 없었지만, 포획 전까지 늑대개가 도로를 달리는 모습이 목격되는 등 위험한 상황이 이어졌습니다.사가시 교육위원회는 21일 오전 관내 초·중학교에 아동과 학생들의 등하교 안전 지도를 긴급 요청하며 지역 사회 전체가 긴장감에 휩싸였습니다.탈출한 늑대개는 몸길이 약 60㎝, 무게 25㎏의 암컷입니다.조사 결과, 사고 당시 견주는 산책을 위해 목줄을 채우려다 조작 실수로 줄을 놓친 것으로 파악됐습니다.전문가들은 늑대개의 특성상 이러한 '찰나의 실수'가 대형 사고로 이어질 수 있다고 경고합니다.늑대개는 일반 반려견보다 사냥 본능이 월등히 강하고 도약력과 무는 힘이 뛰어납니다.특히 낯선 환경에 노출돼 극도로 예민해진 상태에서는 어린이나 노약자를 사냥감으로 오인해 공격할 가능성이 커 사실상 '시한폭탄'이나 다름없다는 지적입니다.더욱 심각한 점은 이 늑대개의 탈출이 처음이 아니라는 것입니다.이 늑대개는 지난 달에도 견주의 집에서 탈출했던 전력이 있는 것으로 확인됐습니다.이번 늑대개 탈출은 지난 8일 대전 오월드에서 탈출했다가 9일 만에 생포된 늑대 '늑구' 사건을 연상시킵니다.늑구는 땅을 파는 본능을 고려하지 않은 허술한 울타리 공사 틈을 타 탈출했었습니다.일본의 늑대개와 대전의 늑구 모두 인간의 관리 소홀과 동물의 야생성에 대한 이해 부족이 겹치며 발생했다는 공통점이 있습니다.전문가들은 "동물을 가둬 기르거나 산책시키는 과정에서 그들의 본능을 과소평가해서는 안 된다"며 "공공 시설물뿐 아니라 개인 사육 시설에 대해서도 보다 엄격하게 안전 점검을 해야 한다"고 입을 모았습니다.(사진=독자 강준수 씨 제공, 연합뉴스)