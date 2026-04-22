[여담야담] 이광재·송영길·김남국 어디로?…김용은 '부정적 기류'

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 국회의원, 김용태 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 내일 전략공천 발표~김용·하정우 포함될까
박성준 / 더불어민주당 의원
"김용, 호방하고 정치 감각 좋다는 평가가 지배적"
"김용, 승부수 던진 것…돌파력 보여줘야"
"당내 김용 억울하다고 생각하는 의견이 다수"
김용태 / 국민의힘 의원
"국힘, 오늘 중 경기도 일부 공천 결정 가능성"
"민주, 김용 공천하면 국민적 역풍 크게 맞을 것"
● D-42 여전히 안갯속
최선호 / SBS 논설위원
"국힘, 부울경에 기대감 높아져"
"부울경, 부산 북갑 무공천 요구 기자회견 움직임"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글