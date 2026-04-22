작년 금융·고용·복지 복합 지원 16만 5천여 명…2년 새 3.6배로

▲ 금융위원회

작년 약 16만 5천 명의 서민·취약계층이 정부의 복합지원 서비스를 이용하며 이용 규모가 크게 확대된 것으로 나타났습니다.금융위원회는 22일 서울 양천 서민금융통합지원센터에서 유관기관과 함께 '금융·고용·복지 복합지원 현장 간담회'를 열고 건의 사항을 들었습니다.양천 서민금융통합지원센터는 지난해 복합지원 연계 9천71건으로 전국 50개 센터 중 실적 1위를 기록한 곳입니다.복합지원 서비스는 2024년 본격 시행되면서, 연계 인원은 2023년 연간 4만 6천여 명에서 작년 16만 5천여 명으로 약 3.6배로 증가했습니다.금융-고용 연계자 중 무직·비정규직 비중은 77.9%, 연 소득 2천500만 원 이하 비중은 78.8%로 취약계층을 중심으로 지원이 이뤄졌습니다.복합지원을 받은 이용자의 3회 이상 채무조정 연체 비중은 7.7%로, 미이용자(12.0%)보다 낮았습니다.일례로 공황장애 등으로 사회적 단절을 겪은 40대 A 씨는 복합지원을 통해 심리안정 프로그램, 불법사금융 예방 대출, 주거 상향 지원사업 등을 받을 수 있었습니다.또 기초생활수급자로 선정되어 파산 면책 관련 법률비용 지원 받고, 국민내일배움카드를 활용해 직업훈련과정에 최종 합격했습니다.현장에서는 제도를 사전에 안내하는 등 홍보 강화 필요성이 제기됐습니다.또 복합지원 연계 이후 서비스 제공 정보 공유가 필요하다는 의견도 나왔습니다.영세자영업자를 위한 금융상품과 취약계층 대상 전용보험 등도 언급됐습니다.금융위는 상담 전 주기에 걸친 인프라 개선을 추진할 예정입니다.상담 예약 시 '복합지원 자가진단'을 가능하게 하고, 상담 지원 생성형 인공지능(AI) 도입도 검토합니다.맞춤형 지원 제도를 공인 알림 문자로 안내하고, 민간금융 애플리케이션 연동·공공부문 플랫폼 연계 등도 협의할 계획입니다.아울러 기업은행, 신용보증기금 등과 연계를 확대해 영세 자영업자를 지원하고, 민간금융 복합지원 전용 상품 시범 출시와 취약계층 맞춤형 보험상품 개발도 추진할 계획입니다.김동환 금융위 금융소비자국장은 "경제적으로 어려운 서민들에게 복합지원체계가 따뜻한 손길을 내미는 공공 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 확인했다"면서 "건의사항이 금융-고용-복지 복합지원에 반영될 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)