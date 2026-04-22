이 대통령 "한-베트남 관계 참으로 특별"…미래지향적 협력 강조

▲ 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 "대한민국과 베트남의 관계는 참으로 특별하다"며, 양국 간 미래지향적 협력 필요성을 강조했습니다.이 대통령은 오늘(22일), 베트남 하노이에서 현지 동포들과 오찬 간담회에 참석해 "양국은 서로에 있어 3대 교역국이며 한국은 베트남의 최대 투자국"이라고 강조했습니다.그러면서, "2022년에 한국과 베트남은 수교 30주년을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상해 모든 분야에서 전방위적 협력을 하는 핵심 파트너가 됐는데, 저의 이번 방문을 통해 이를 보다 미래지향적이고 전략적 수준으로 발전시키려 한다"고 다짐했습니다.이어 "방문 기간 베트남 지도자들을 만나 원전과 인프라, 과학기술 등 전략 분야에 대한 협력을 확대할 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "공급망 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 더욱 고도의 협력을 할 수 있을 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 오찬 간담회 이후 호치민 묘소에 헌화한 뒤 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 하고, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬 등 일정을 소화할 예정입니다.(사진=연합뉴스)