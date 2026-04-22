'월드컵 상대' 멕시코, 차기 감독은 '월드컵 5회 출전' 마르케스

▲ 멕시코 축구대표팀의 하비에르 아기레 감독(오른쪽)과 라파엘 마르케스 수석코치

우리 축구 대표팀과 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 맞붙을 공동 개최국 멕시코가 다음 월드컵을 대비해 차기 대표팀 사령탑까지 일찌감치 선임했습니다.미국 스포츠 전문 매체 디애슬레틱은 "멕시코 축구대표팀 두일리오 다비노 단장이 바르셀로나(스페인)와 멕시코 국가대표팀에서 활약했던 수비수 라파엘 마르케스(47세)가 올해 월드컵 이후 남자 국가대표팀 감독직을 맡게 될 것이라고 확인했다"고 보도했습니다.마르케스는 현재 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀의 수석코치입니다.다비노 단장은 앞서 폭스스포츠 멕시코와 인터뷰에서 마르케스가 올여름 월드컵이 끝나는 대로 멕시코 대표팀 감독직을 맡기로 이미 계약했으며 계약기간은 2030년 월드컵까지라고 말했습니다.또 "이미 차기 대표팀 코치진 구성 작업도 80% 정도 이뤄졌다"면서 멕시코 국가대표 출신의 또 다른 레전드 안드레스 과르다도도 코치 후보라고 전했습니다.앞서 이바르 시스니에가 멕시코축구협회장은 지난해 12월 자국 취재진에 "마르케스가 2026년 월드컵까지는 수석코치 역할을 수행하고, 이후 대표팀 감독으로 승격될 것"이라며 "이미 여러 차례 논의를 거쳤고, 계획은 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있습니다.마르케스는 선수 시절 2002년 한일 대회부터 2018 러시아 대회까지 5회 연속 월드컵에 출전하며 A매치 147경기에서 17골을 넣은 멕시코 축구의 전설입니다.AS모나코(프랑스)를 거쳐 FC바르셀로나에서 2003년부터 2010년까지 활약하면서 스페인 라리가 4회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2회 우승 등을 경험했습니다.멕시코는 올해 북중미 월드컵에서 한국, 남아프리카공화국, 체코와 A조에 속했고, 홍명보 감독이 이끄는 우리 대표팀과 조별리그 2차전에서 맞붙습니다.(사진=게티이미지)