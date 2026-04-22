프로배구 한국전력, FA 장신 세터 이민규 영입

이미지 확대하기

▲ 한국전력에 입단하게 된 세터 이민규

남자 프로배구 한국전력이 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 베테랑 세터 이민규(33)를 영입했습니다.한국전력 구단은 이민규와 FA 계약을 체결해 핵심 포지션인 세터 보강을 마쳤다고 오늘(22일) 밝혔습니다.이민규는 빠른 토스를 바탕으로 한 안정적인 경기 운영이 돋보이는 베테랑입니다.특히 장신 세터(신장 191㎝)라는 이점을 살려 블로킹에 능하며, 공격수들의 타점을 살려주는 조율 능력 역시 정상급으로 평가받습니다.2013년 OK저축은행에 입단한 그는 줄곧 한 팀에서만 뛰다가 이번에 처음으로 다른 팀 유니폼을 입게 됐습니다.구단은 이민규가 기존 공격진과 낼 시너지 효과를 바탕으로 공수 전반에 걸쳐 한층 짜임새 있는 조직력을 구축할 수 있을 것으로 기대했습니다.구단 관계자는 "이민규는 풍부한 경험을 바탕으로 승부처에서 침착하게 경기를 풀어갈 줄 아는 세터"라며 "우리 팀의 전술적 완성도를 높여줄 핵심 자원으로서 차기 시즌 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.한국전력 유니폼으로 갈아입으며 새로운 도전에 나선 이민규는 "기회를 준 한국전력 구단에 감사드린다"며 "하루빨리 팀에 적응해 팬 여러분의 기대에 부응하는 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 소감을 전했습니다.이민규 영입으로 오프시즌 전력 보강 과제를 해결한 한국전력은 포지션별 완성도를 높이며 본격적인 차기 시즌 대비에 박차를 가할 계획입니다.(사진=한국전력 배구단 제공, 연합뉴스)