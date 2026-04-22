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3월 국내 이동 60만 9천 명, 5년 만에 최대…주택 매매 증가 영향

홍영재 기자
작성 2026.04.22 14:00 조회수
3월 국내 이동 60만 9천 명, 5년 만에 최대…주택 매매 증가 영향
▲ 지난 19일 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의 모습

주택 거래가 늘면서 3월 국내 이동자 수가 같은 달 기준 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했습니다.

국가데이터처가 22일 발표한 '2026년 3월 국내인구이동통계'에 따르면 지난달 읍면동 경계를 넘은 이동자 수는 60만 9천 명으로 작년 동월보다 6만 1천 명(11.0%) 증가했습니다.

지난달 이동자 수는 3월 기준 2021년 73만 5천 명 이후 가장 많습니다.

인구이동률(인구 100명당 이동자 수)은 14.1%로 작년 동월보다 1.4%포인트(p) 상승했습니다.

이동자 수는 장기적인 시계에서 고령화와 인구 감소로 감소 추세이며 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 영향을 받습니다.

1∼2월 주택 매매량이 작년 동기보다 30% 증가하면서 이동자 수가 늘었다고 데이터처 관계자는 설명했습니다.

2월 설 연휴로 인한 이사 지연, 일부 기초자치단체의 인구 유입 정책과 농어촌 기본소득 시범사업 등도 영향을 줬다고 설명했습니다.

시도별로 경기(2천165명), 인천(1천586명), 충북(1천533명) 등 7개 시도는 순유입됐고 경남(-1천648명), 광주(-1천547명), 울산(-1천143명) 등 10개 시도는 순유출됐습니다.

세종(-310명)은 해양수산부가 부산 이전한 작년 12월부터 4개월 연속 순유출 중입니다.

순이동률로는 충북(1.1%), 충남(0.8%), 인천(0.6%) 등에서 순유입됐습니다.

SK하이닉스 등 반도체 대기업이나 산업단지의 일자리 영향 등으로 충청권 유입이 늘어나고 있는 것으로 보입니다.

광주(-1.3%), 울산(-1.2%), 세종(-0.9%)에서는 순유출됐습니다.

1분기(1∼3월) 이동자 수는 179만 2천 명으로 작년 동기보다 4만 명(2.3%) 증가했고, 이동률은 14.3%로 0.3%p 상승했습니다.

1분기 연령대별 이동자 수는 20대(45만 3천 명), 30대(37만 8천 명) 순으로 높았습니다.

이동률도 20대(32.6%), 30대(23.0%) 순입니다.

(사진=연합뉴스)
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