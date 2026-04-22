[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령 휴전 만료를 하루 앞두고 중재국인 파키스탄의 요청에 따라서 이란이 통일된 제안을 낼 때까지 휴전을 연장하겠다고 선언했습니다. 그러나 이란에 대한 해상 봉쇄를 비롯한 군사적인 압박은 계속해서 유지할 것이라고 덧붙였는데요. 그러자 이란은 트럼프 대통령의 발표를 인정할 수 없다고 맞서면서 미국의 해상 봉쇄를 풀기 위해서 군사적으로 대응할 수 있다고 경고했습니다.



2. 이런 상황에서 트럼프 대통령의 통일된 방안 제시 요구에 따라서 종전 협상을 위해 파키스탄을 방문하려던 밴스 미국 부통령도 일정을 무기한 취소했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 앞으로 출국 일정은 백악관이 다시 발표할 예정이라고 이 신문은 덧붙였습니다.



3. 이재명 대통령 인도에 이어서 베트남을 국빈 방문 중입니다. 오늘(22일) 오후에 또럼 베트남 국가주석과 정상회담을 합니다. 베트남과의 교역 규모를 1천500억 달러까지 늘리는 등 경제 협력 강화 방안이 주요 의제로 다뤄질 것으로 전망됩니다.



4. 경찰이 화물연대 조합원을 차로 쳐 숨지게 한 40대에게 미필적인 고의가 있다며 살인 혐의로 구속영장을 신청했습니다. 화물연대는 경찰의 무리한 대응이 참사를 불러왔다고 비판하고 나섰습니다.