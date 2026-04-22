'여론조사 대납' 오세훈 재판, 지방선거 이후 6월 중순 변론 종결

▲ 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다.

'여론조사비 대납' 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판이 지방선거 이후인 6월 중순에 마무리됩니다.서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 오늘(22일) 오 시장, 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건의 속행 공판을 열었습니다.재판부는 "6월 17일 오 시장에 대한 피고인 신문을 진행하고 변론을 마무리하는 결심 절차를 가지겠다"고 밝혔습니다.결심 절차에서는 민중기 특별검사팀의 최종의견과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 차례로 진행됩니다.재판부는 다음 달로 지정했던 공판 일정을 취소한 뒤, 지방선거가 끝난 뒤인 6월 10일부터 다시 재판을 이어가겠다는 방침도 밝혔습니다.앞서 재판부는 재판을 통한 선거 개입 우려를 불식하기 위해 오 시장에 대한 1심 선고 공판을 선거 이후에 열겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다.이날 특검팀은 증거조사 과정에서 정치브로커 명태균 씨의 진술 조서, 김 씨와 미래한국연구소 직원 출신 강혜경 씨 사이의 통화 녹음 파일 등을 제시했습니다.이에 오 시장 측은 "특검이 제출한 명 씨의 진술에 대한 신빙성 문제를 제기하겠다"며 "4선 서울시장인 오 시장이 무자격 불법 여론조사 기관을 운영하는 명 씨에게 제3자를 통해 정치 자금을 대납하는 등 정치자금법을 위반하겠다는 건 상식과 경험에 반하는 것"이라고 주장했습니다.오 시장 측은 또, 명 씨의 진술이 특정 정치 세력에 의해 오염돼 신뢰할 수 없고, 특검이 오 시장이 어떤 여론조사 비용을 김 씨를 통해 대납했는지도 특정하지 못했다고 지적했습니다.오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자 김 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의를 받습니다.명 씨는 보궐선거 전에 오 시장과 7차례 만났고, 오 시장이 선거 때 "살려달라", "나경원을 이기는 조사가 필요하다"고 말했다고 주장해왔습니다.이에 대해 오 시장 측은 명 씨와 만난 사실은 있지만 신뢰할 수 없다고 판단해 관계를 끊었다며 혐의를 전면 부인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)