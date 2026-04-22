영어수업에 AI 기술 도입했다…"전국 최초" 현장 가보니

<앵커>



경기도교육청이 전국 최초로 영어 수업에 AI 기술을 도입했습니다. 교사들이 스스로 원어민 발음의 영어 문장을 만들 수 있고, 학생들도 자신의 실력에 맞춰서 속도를 조절하며 공부할 수 있습니다.



AI 영어 수업 현장, 최호원 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



경기 화성특례시의 한 고등학교 영어 수업 시간입니다.



학생들이 AI를 활용한 영어 수업 모델인 '클래스업'에 로그인하자, AI가 만든 듣기용 영어 지문이 흘러나옵니다.



[미국 공군이 한때 '평균 조종석'이란 걸 디자인했다는 사실을 알아?]



AI가 제시한 연습 문장을 학생들이 직접 따라 읽고, 녹음 파일을 업로드합니다.



[김범찬/봉담고 1학년 : 우리는 모든 사람을 동일하게 취급하지 말고, 각자의 다양성을 존중해야 합니다.]



[김예진/봉담고 영어교사 : 다 같이 듣고 다 같이 한 번 말해보는 것이 아니라, 자기 속도에 맞게 들어볼 수 있고 또 말하기도 개인의 필요에 따라서 정말 서너 번, 10번, 몇 번이고 다시 반복할 수 있으니까 그게 큰 장점인 것 같고요.]



조종사라는 뜻인 파일럿을 잘못 발음하자, AI가 곧바로 분석해 발음을 수정해 줍니다.



[전윤미/경기도교육청 융합교육정책과 장학사 : 영어 단어를 적절하게 선택했는지, 발음 같은 부분도 학생이 어떤 발음에서 자꾸 실수를 하는지 부분도 분석을 잘합니다. AI 기술이 학생들의 영어 수업에 도움이 많이 되는 것 같고요.]



그동안 대부분의 영어 교사들은 각자의 수업 내용이 반영되지 않은 EBS의 공통적인 영어듣기능력평가를 이용해 왔지만, 앞으로는 '클래스업'을 통해 AI로 수업 내용에 맞는 수행평가를 직접 만들 수 있습니다.



경기도는 올해 외국어 교육 선도 학교인 '라온 학교' 100곳에 클래스업을 활용한 수행평가를 도입했는데, 내년에는 일반 학교로 확대할 예정입니다.