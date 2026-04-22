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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

심우섭 기자
작성 2026.04.22 12:04 조회수
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1. 트럼프 미국 대통령이 이란과 2주 휴전 만료를 하루 앞두고 일방적으로 휴전 연장을 선언했습니다. 휴전 연장 시한은 정하지 않았는데 예고한 핵심 인프라 연쇄 타격에 위험 부담이 크다고 판단한 것으로 관측되고 있습니다.

2. 이란은 "트럼프 대통령의 휴전 연장 발표를 인정할 수 없으며 국익에 따라 행동할 것"이라고 밝혔습니다. 미국의 호르무즈 봉쇄를 무력으로 해제할 수도 있다고 경고해 해협 주변의 군사적 긴장은 계속될 전망입니다.

3. 지난 20일 진주 화물연대 집회 중 조합원을 차로 들이받아 숨지게 한 40대 운전자에 대해 경찰이 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 적용해 구속영장을 신청했습니다. 경찰은 운전자가 피해자들을 충격한 뒤 멈추지 않고 주행한 점에 주목해 영상과 운행 기록 장치 등을 분석했다고 밝혔습니다.

4. 인도에 이어 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘(22일) 오후 또 럼 베트남 국가주석과 정상회담을 합니다. 베트남과 교역 규모를 1천500억 달러까지 늘리는 등 경제 협력 강화 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망입니다.
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