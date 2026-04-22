성일종 "정동영 경질해야…주한미군 사령관이 국방부 왜 찾아갔는지 밝혀야 할 것"

▲ 국회 국방위원회 성일종 위원장이 22일 국회 소통관에서 국민의힘 국방위원들과 함께 정동영 통일부 장관의 이른바 '북한 구성 소재 핵시설' 언급과 관련, 기자회견을 열고 있다.

국민의힘 성일종 의원이 정동영 통일부 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 평안북도 구성시를 언급한 일과 관련해 이재명 대통령을 향해 경질하라고 요구했습니다.국회 국방위원회 소속 성일종, 한기호, 강대식, 강선영, 유용원, 임종득 국민의힘 의원은 오늘(22일) 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "3월 10일 오전 주한미군사령관이 국방부 청사를 방문한 사실이 있는지, 또 정 장관의 부적절한 발언과 관련한 언급이 있었는지 국방부가 정확히 밝히라"고 촉구했습니다.성일종 국회 국방위원장은 "중대 사안이 없다면 주한미군사령관이 한가하게 안 장관을 찾아갈 일이 있겠느냐"며 "확인한 사실에 따르면 주한미군사령관은 분명히 안규백 장관을 찾아가서 정동영 장관의 기밀 유출에 대해 강력히 항의했다"고 주장했습니다.그러면서 정 장관이 언급한 북한 구성시 핵시설에 대해 미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)가 과거 보고서에서 지목했다는 통일부 해명도 사실과 다르다고 반박했습니다.이어 "결국 정 장관이 구성을 언급한 것은 장관이어서 받을 수 있었던 고급 정보에 기반한 발언"이라며 "지금 바로 그 자리에서 내려오시기를 바란다. 당신의 존재 자체가 대한민국 국가 안보와 한미 동맹에 매 순간순간 심각한 해악을 끼치고 있다"고 언급했습니다.이 대통령을 향해서도 "정 장관을 경질하고 한미 관계를 복원하라"며 "지금 정부 내에 친북 자주파와 한미 관계가 중요하다는 동맹파 간 많은 이견이 노출돼 이런 결단을 주저하는 것이 아닌가"라고 말했습니다.강대식 의원도 "국방위 상임위 개최를 요구했지만 상임위 개최가 어렵다고 한다"며 "이 위급한 사안에 대해 국민에게 정확한 정보를 알리기 위해 국방부 장관이 상임위에 출석해 명명백백히 이 사안을 밝힐 것을 촉구한다"고 밝혔습니다.앞서 정 장관은 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 외에 구성을 언급한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)