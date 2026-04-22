'필리핀 마약 총책' 박왕열 국내 송환 두 달 만에 구속기소

▲ 박왕열이 3월 27일 오전 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다.

필리핀 교도소에서 국 내로 마약을 밀수·유통한 총책인 박왕열이 재판에 넘겨졌습니다.국내로 송환된 지 약 두 달 만입니다.마악범죄 정부합동수사본부(김봉현 본부장)는 오늘(22일) 박왕열을 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 1차 구속기소 했습니다.박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4회에 걸쳐 필로폰 317g을 수입하고 2024년 6월엔 조카인 A(일명 흰수염고래) 씨와 공모해 필리핀에서 필로폰 약 1천482.7g을 수입한 혐의를 받습니다.그는 또 남아프리카공화국에서도 필로폰 3천79g을 밀수한 것으로 조사됐습니다.박왕열은 국내로 몰래 반입한 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자에게 좌표를 알려주는 '던지기 수법'으로 판매하거나 서울과 부산, 대구 등지에 보관해 관리한 혐의도 받습니다.이밖에 인천에 은닉된 엑스터시 1천575정을 비롯해 코카인, 필로폰, 합성대마 등 마약류를 다른 사람을 시켜 수수한 것으로 확인됐습니다.이번 1차 기소는 한국과 필리핀공화국 간 범죄인인도조약에 따른 임시인도 승인 대상 범죄사실에 한해 우선적으로 이뤄졌습니다.합수본은 이전부터 수사해 온 박왕열에 대한 필로폰 4.1㎏ 밀수(2025년 6월 범죄사실) 및 필로폰 300g 밀수 예비(2026년 1월 범죄사실) 혐의에 대해선 향후 필리핀 정부와 협의 및 동의 절차를 거쳐 추가 기소할 방침입니다.아울러 합수본은 박왕열의 공범인 조카 A 씨와 연계 유통조직 총책 3명이 수감 중인 필리핀 수용시설로 출장 조사를 나가 이들의 실체와 범행 수법을 밝혀내고 범행에 이용된 휴대전화 총 5대를 확보했습니다.특히 합수본은 출장 조사를 통해 박광열뿐 아니라 필리핀에 수감 중인 마약 밀수·유통·판매 조직의 총책들이 수용시설을 '아지트' 삼아 그들끼리 결탁해 소지 중인 휴대전화로 각 조직의 국내 조직원에게 범행을 지시하고 수십억 원 규모의 수익을 취득해온 실태를 확인했스빈다.합수본은 초국가범죄 특별대응 TF(범정부 컨트롤 타워)와 연계해 공범 A 씨와 유통조직 총책 3명을 국내로 송환해 추가 수사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)