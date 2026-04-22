[자막뉴스] 총기 난사 전 챗GPT에 "총격 사건 발생하면 어떨까?" 미 검찰 오픈AI 수사 착수

지난해 4월 미국 플로리다 주립대 총기 난사 사건의 용의자가 범행 전 오픈AI의 인공지능 챗봇인 챗GPT에 조언을 구한 것으로 확인됐습니다.



뉴욕타임스(NYT)는 현지시간 21일 플로리다주 당국이 해당 사건과 관련해 챗GPT와 오픈AI에 대한 수사에 착수했다고 보도했습니다.



제임스 어스마이어 플로리다주 법무장관은 용의자의 챗GPT 이용 내역을 분석한 결과 챗GPT가 범행 전 "상당한 조언"을 제공한 것으로 보인다며, 특히 용의자가 챗GPT에 근거리에서의 총기 위력과 어떤 탄약을 사용해야 하는지 등을 물었다고 지적했습니다.



총격 당일 용의자는 챗GPT에 플로리다주립대에서 총격 사건이 발생하면 국가가 어떻게 반응할지, 학생회관이 가장 붐비는 시간대는 언제인지 등도 질문한 것으로 드러났습니다.



또 피의자가 12게이지 샷건과 글록 권총의 안전장치를 해제하는 방법도 물었는데, 챗GPT는 총격이 시작되기 불과 3분 전 상세한 설명을 제공한 것으로 전해졌습니다.



앞서 지난해 4월 플로리다주 텔러해시에 있는 플로리다주립대에선 총기 난사 사건이 발생해 2명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.



용의자는 당시 이 학교에 다니고 있던 피닉스 이크너로 현재 살인 및 살인미수 혐의 등으로 기소돼 재판을 기다리고 있습니다.



오픈AI는 성명을 통해 수사에 협조하고 있다면서도 사건에 대한 책임은 부인했습니다.



오픈AI는 "챗GPT는 인터넷상에 공개된 자료에서 널리 찾을 수 있는 정보를 바탕으로 질문에 사실에 입각한 답변을 제공했을 뿐 불법적이거나 유해한 행동을 조장하거나 장려하지는 않았다"고 밝혔습니다.



그러나 어스마이어 플로리다주 법무장관은 오픈AI는 개인이 아닌 기업이라고 지적하며 기업에 형사책임을 물을 수 있을지 검토하는 것이 새로운 법적 영역이 될 것이라고 언급했습니다.



또 챗봇의 설계·관리 및 운영에 인간이 관여했는지, 그리고 그 정도가 형사적 책임을 물을만한 수준인지 밝혀내는 것이 자신의 의무라고 강조했습니다.



어스마이어 법무장관은 챗GPT가 사람이었다면 살인죄로 기소됐을 것이라고 덧붙였는데, 총격 사건의 피해자 유족 중 한 명이 오픈AI를 상대로 소송을 제기할 계획인 것으로 전해졌습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)