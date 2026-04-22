나프타 68%·에틸렌 61%↑…3월 생산자물가 4년 만에 최대폭 상승

▲ 지난 12일 서울의 한 주유소 모습

지난달 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내 생산자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었습니다.생산자물가 상승은 시차를 두고 소비자물가 상승으로도 파급될 것으로 전망됩니다.22일 한국은행에 따르면, 올해 3월 생산자물가지수는 125.24(2020년 수준 100)로, 전월(123.28)보다 1.6% 올랐습니다.러시아·우크라이나 전쟁 발발 직후인 2022년 4월(1.6%) 이후 최고 상승률입니다.지난해 9월 이후 7개월째 오름세이기도 했습니다.공산품 중 석탄 및 석유제품이 31.9% 올라 외환위기 때인 1997년 12월(57.7%) 이후 가장 크게 상승했습니다.화학제품도 6.7% 올라 전체 공산품은 3.5%의 상승률을 기록했습니다.세부 품목 중에서는 나프타(68.0%), 경유(20.8%), 에틸렌(60.5%), 자일렌(33.5%) 등이 급등했습니다.컴퓨터기억장치(101.4%), D램(18.9%) 등의 상승률도 높았습니다.반면 농림수산품은 3.3%, 전력·가스·수도 및 폐기물은 0.1% 각각 하락했고 서비스는 보합이었습니다.수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 전월보다 2.3% 상승했습니다.원재료가 5.1%, 중간재가 2.8%, 최종재가 0.6% 각각 올랐습니다.용도별로도 자본재(1.4%), 소비재(0.8%), 서비스(0.1%) 등이 모두 올랐습니다.국내 출하에 수출품까지 더한 3월 총산출물가지수도 4.7% 상승했습니다.농림수산품이 3.0% 내렸지만, 공산품이 7.9% 올랐습니다.이문희 물가통계팀장은 "3월 유가가 급등했고, 원자재 가격 상승으로 점차 파급될 것으로 예상한다"며 "생산자물가의 상방 압력으로 작용할 것"이라고 분석했습니다.이어 "미국과 이란의 협상 불확실성이 매우 높아서 현재로서는 앞으로의 흐름을 가늠하기 어려운 상황"이라고 부연했습니다.이 팀장은 "생산자물가가 7개월째 오름세를 지속했고, 3월에 큰 폭으로 상승한 것은 소비자물가 상방 요인으로 작용할 것으로 예상한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)