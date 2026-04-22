주식 가치 10억 넘긴 삼전·하이닉스 비오너 임원 173명

▲ 사상 처음으로 '120만 닉스' 고지에 올라선 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸.

삼성전자와 SK하이닉스 주가 급등 영향으로 두 회사 임원의 주식 재산이 크게 불어나면서 주식평가액이 10억 원을 넘긴 비(非)오너 임원이 170명을 넘어선 것으로 나타났습니다.오늘(22일) 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 전날 기준 삼성전자와 SK하이닉스 비오너 임원 가운데 주식평가액이 10억 원을 넘는 인원은 총 173명으로 집계됐습니다.이는 작년 10월 조사 당시 31명과 비교해 6개월 만에 5배 이상 증가한 수치입니다.같은 기간 삼성전자 주가는 9만 8천800원에서 21만 9천 원으로 120% 이상 상승했고, SK하이닉스 역시 51만 원에서 122만 4천 원으로 약 140% 급등했습니다.종목별로는 삼성전자 113명, SK하이닉스 60명의 주식평가액이 10억 원을 넘었습니다.삼성전자는 6개월 전 17명에서 96명이 늘어나며 6배 이상 증가했고, SK하이닉스도 14명에서 60명으로 4배 넘게 확대됐습니다.오일선 한국CXO연구소 소장은 "주가 상승 영향으로 임원들의 주식 자산 규모가 크게 확대됐다"며 "2분기에는 두 회사에서 주식평가액이 10억 원을 넘는 임원이 200명을 넘어설 것으로 전망된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)