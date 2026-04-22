프리미어리그 첼시, 114년 만에 '5경기 연속 무득점 패배'

▲ 브라이턴전 패배 후 첼시 선수들의 모습

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 빅 클럽 첼시가 무려 114년 만에 '5경기 연속 무득점 패배'라는 굴욕을 당했습니다.리엄 로즈니어 감독이 이끄는 첼시는 오늘(22일, 한국시간) 오전 영국 브라이턴 앤드 호브의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 2025-2026 EPL 34라운드 원정경기에서 브라이턴 앤드 호브 앨비언에 0대 3으로 졌습니다.킥오프 휘슬이 울린 지 3분 만에 페르디 카디오글루에게 선제 결승 골을 내준 첼시는 후반 11분 잭 힌셜우드에게 추가 골, 추가시간 대니 웰벡에 쐐기 골을 허용하고 완패했습니다.이날 패배로 승점 48에 머문 첼시는 브라이턴(승점 50)과 자리를 바꿔 리그 7위로 떨어졌습니다.무엇보다도 지난달 15일 뉴캐슬 유나이티드와의 홈 경기(0대 1 패)부터 리그 5경기 연속 무득점에 그치며 모두 패해 충격이 큽니다.영국 BBC에 따르면 첼시가 5경기 연속 무득점 패배를 당한 것은 1912년 이후 처음입니다.게다가 첼시는 이날 슈팅 6개를 기록하는 데 그쳤는데 유효슈팅은 하나도 없었습니다.첼시가 경기에서 유효슈팅 '0개'를 기록한 것은 2025년 2월 이후 처음 있는 일입니다.BBC에 따르면 이날 경기가 로즈니어 감독의 뜻대로 풀리지 않을 조짐은 일찍부터 보였습니다.첼시의 주축 선수인 콜 파머와 주앙 페드루의 부상 결장을 수비수 마크 쿠쿠렐라의 이발사가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유출한 것입니다.이는 로즈니어 감독이 이번 시즌에 겪은 세 번째 팀 소식 유출 사건이었습니다.생애 처음으로 첼시의 5경기 연속 무득점 패배를 지켜본 팬들의 인내심도 한계에 다다랐습니다.부임한 지 3개월밖에 안 된 로즈니어 감독은 이날 처음으로 첼시 팬들로부터 '팀을 떠나라'는 구호를 들어야 했습니다.로즈니어 감독은 경기 후 "경기 모든 면에서, 그리고 우리 선수들의 태도 모두 용납할 수 없는 것"이라며 "오늘 경기력은 변명의 여지가 없다"고 말했습니다.또 "실점 과정, 경합에서의 패배, 팀 전체의 투지 부족 등 모든 것이 문제"라면서 "지금 당장 근본적인 변화가 필요하다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)